Lionel Messi et Shelly-Ann Fraser-Pryce remportent la plus haute distinction aux Laureus Sports Awards | Nouvelles du football

Lionel Messi a décrit le fait d’avoir remporté un prix Laureus comme « un honneur spécial » puisqu’il a été couronné sportif mondial de l’année à Paris, tandis que Shelly-Ann Fraser-Pryce a qualifié son prix de « l’un des plus grands honneurs de ma carrière ».

L’attaquant du Paris Saint-Germain a été co-lauréat du prix en 2020 aux côtés de Lewis Hamilton, mais il a remporté les seuls honneurs cette fois après avoir mené l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde l’année dernière.

Messi a remporté la Coupe du monde pour la première fois de sa brillante carrière au Qatar, remportant le Ballon d’or en tant que meilleur joueur du tournoi dans le processus, et lundi, il a également remporté le prix Laureus de l’équipe de l’année au nom de l’équipe argentine triomphante. .

Le joueur de 35 ans a déclaré: « C’est un honneur particulier, d’autant plus que les Laureus World Sports Awards se déroulent à Paris cette année, la ville qui accueille ma famille depuis notre arrivée en 2021.

« Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, non seulement de l’équipe nationale mais aussi du PSG – je n’ai rien réalisé de tout cela seul et je suis reconnaissant de pouvoir tout partager avec eux.

« Je tiens à remercier l’Académie Laureus – ce qui rend ces prix si spéciaux pour nous en tant qu’athlètes, c’est le fait qu’ils sont élus par ces incroyables champions, mes héros, et cela place mes réalisations sportives dans un véritable contexte.

« C’est la première fois que je suis le seul lauréat du Laureus Sportsman of the Year Award et après un an où nous avons enfin remporté un autre prix que nous recherchions depuis longtemps, lors de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, c’est un honneur pour pouvoir tenir cette statuette Laureus. »

Fraser-Pryce déterminé à influencer la prochaine génération

La sprinteuse jamaïcaine Fraser-Pryce a été élue sportive mondiale de l’année après avoir remporté une cinquième médaille d’or record sur 100 m aux Championnats du monde en 2022.

Les Laureus Sports Awards récompensant huit lauréats se sont déroulés en direct à Paris lundi soir pour la première fois depuis 2020.

Fraser-Pryce a remporté une cinquième médaille d’or record au 100 m aux Championnats du monde en 2022





Fraser-Pryce, qui a remporté trois médailles d’or olympiques et 10 aux championnats du monde, a qualifié son prix de « l’un des plus grands honneurs de ma carrière ».

« Lorsque les athlètes sont sous les projecteurs, il est important que l’exemple que nous donnons soit le meilleur possible. Nous avons la responsabilité d’influencer la prochaine génération de manière positive », a-t-elle déclaré.

Le milieu de terrain de Manchester United et du Danemark, Christian Eriksen, a remporté le prix du retour de l’année après son retour au football après s’être effondré sur le terrain lors de l’Euro 2020, tandis que la star du tennis Carlos Alcaraz a reçu le prix de la percée mondiale de l’année.

Les lauréats ont été élus par les grands sportifs qui composent les membres de l’Académie Laureus.