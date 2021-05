Lionel Messi et ses coéquipiers de Barcelone sous enquête pour violation des protocoles Covid

Lionel Messi et son Barcelone Les coéquipiers pourraient être en difficulté alors que la Liga a ouvert une enquête sur leur violation des protocoles de coronavirus signalée. Selon les règles en vigueur, seuls des groupes de six personnes maximum peuvent se réunir dans un cadre extérieur ou intérieur à un moment donné. Cependant, Messi a accueilli ses coéquipiers pour un déjeuner-réunion à sa résidence plus tôt cette semaine.

Selon un rapport de Goal.com, Messi avait ses coéquipiers à domicile pour une réunion d’équipe avant le match crucial du club en Liga contre l’Atletico Madrid. Désormais, tous peuvent être frappés de sanctions s’ils sont reconnus coupables d’avoir enfreint les règles. Selon le rapport, de nombreux joueurs ont assisté à la réunion et leurs partenaires se sont assis sur une table séparée.

La Liga cherche maintenant à recueillir plus d’informations sur la réunion et à savoir si les protocoles de distanciation sociale ont été violés. Actuellement, il n’y a aucun précédent de punition dans la Liga pour avoir enfreint la réglementation sur les coronavirus.

En mai dernier, quatre joueurs de Séville ont assisté à un barbecue et le président de la Liga, Javier Tebas, a promis que «des mesures seraient prises» à leur encontre. Mais le problème a finalement été résolu grâce aux excuses publiques des joueurs. Cependant, même le gouvernement catalan pourrait entrer dans l’affaire. si les joueurs ont enfreint les règles.

