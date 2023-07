Lionel Messi et Sergio Busquets dévoilés en tant que joueurs de l’Inter Miami

FORT LAUDERDALE, Floride – Lionel Messi est arrivé.

Après un mois d’anticipation anxieuse, l’Inter Miami CF a présenté la nouvelle recrue Messi à une foule à guichets fermés dimanche au stade DRV PNK. La star du football argentin a signé samedi un contrat pluriannuel avec le club, devenant ainsi la recrue la plus en vue de la MLS depuis que David Beckham a rejoint LA Galaxy en 2007.

Choix de l’éditeur

« Je suis sûr que nous allons vivre de nombreuses expériences merveilleuses », a déclaré Messi à la foule. « Je suis très ému d’être ici à Miami, d’être avec vous. Je tiens à vous remercier tous, au nom de ma famille, pour la gentillesse que vous m’avez accordée. »

Beckham a été la première star à rejoindre la MLS au sommet de sa carrière après avoir passé la majeure partie de sa carrière à jouer au football de haut niveau en Europe. Désormais copropriétaire de l’Inter Miami, Beckham n’a pas pu s’empêcher d’aborder la gravité de ce moment qui se préparait depuis une décennie.

« Il y a dix ans, j’ai commencé mon voyage pour construire une nouvelle équipe MLS », a déclaré Beckham. « J’ai dit alors, je rêvais d’amener les meilleurs joueurs du monde dans le sud de la Floride et dans la grande ville de Miami. Des joueurs qui partageaient notre ambition de développer le football dans ce pays … Nous sommes si heureux que vous soyez tous ici pour célébrer ce moment incroyable.

« Alors, s’il vous plaît, pardonnez-moi de me sentir un peu émotif ce soir. C’est vraiment un rêve devenu réalité d’accueillir Lionel Messi à l’Inter Miami … Bienvenido a La Familia. »

Un retard météorologique de deux heures a bloqué l’événement, avec de fortes pluies frappant le terrain du stade et des éclairs illuminant le ciel.

Personne ne s’en souciait ; personne n’allait manquer ça. Et les fans ont eu droit à une double fonctionnalité puisque l’ancien coéquipier de Messi à Barcelone, Sergio Busquets, a également été présenté comme un joueur de l’Inter Miami après avoir signé son accord pour rejoindre le club dimanche.

✨ Libertad para sonar ✨ pic.twitter.com/76PSDLcoK0 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 16 juillet 2023

Beckham était ravi d’amener le milieu de terrain dans le sud de la Floride.

« L’un des milieux de terrain les plus complets de sa génération », a-t-il déclaré. « Je suis tellement fier que Sergio et sa famille représentent notre club et nos couleurs et réunissent son partenariat avec Leo Messi. »

Alors même que les hôtes sur le terrain, Melissa Ortiz et Tony Cherchi, tentaient de faire avancer le spectacle, « Messi ! Messi ! » des chants ont retenti dans tout le stade – assez fort pour qu’Ortiz ait dû demander le silence. Le copropriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a salué la météo peu de temps avant de présenter le nouveau numéro 10 de son club.

Lionel Messi salue les supporters de l’Inter Miami lors de son dévoilement à Fort Lauderdale dimanche. Getty Images

« Ce soir, nous faisons ce style de Miami sous la pluie », a déclaré Mas. « C’est de l’eau bénite ! »

Messi est monté sur scène et s’est brièvement adressé à la foule avant qu’un hommage ne soit diffusé sur les panneaux vidéo au-dessus du stade. Il a été accueilli aux États-Unis par une multitude de célébrités et d’athlètes de premier plan, dont Stephen Curry, Tom Brady, Gloria et Emilio Estefan et DJ Khaled.

« The World Is Yours to Take » de Tears for Fears avec Lil Baby diffusé à travers les haut-parleurs du stade. Une parole extraite de la chanson originale s’est démarquée.

« Tout le monde veut diriger le monde. »

Bien sûr, l’Inter Miami est à la dernière place de la MLS cette saison. Tout le monde veut peut-être gouverner le monde, mais ce soir-là, Mas, Beckham et plus de 20 000 fans ont eu l’impression de le faire.

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.