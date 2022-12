Lionel Messi et Robert Lewandowski partagent un moment amical après l’intensification du match Argentine contre Pologne

Le capitaine argentin Lionel Messi et le skipper polonais Robert Lewandowski ont été vus partager un moment amical, se chuchotant des mots à l’oreille après la fin du match mercredi. Le geste a attiré l’attention de tout le monde alors que le duo partageait un moment inconfortable pendant le match.

L’équipe dirigée par Messi est sortie victorieuse par 2-0 après une bataille acharnée contre la Pologne. Alexis Mac Allister et Julian Alvarez se sont assurés de réparer le penalty manqué de Messi, puis de consolider la place de l’équipe en huitièmes de finale.

Le match entre l’Argentine et la Pologne s’est assez intensifié au stade 974 car les tensions et le désespoir de marquer étaient assez visibles des deux côtés.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Dans les 45 premières minutes du match, l’Argentine a eu du mal mais n’a pas réussi à se frayer un chemin devant Wojciech Szczesny. Le gardien polonais a également sauvé son deuxième penalty du tournoi. Szczesny avait commis une faute sur Messi en s’étirant pour atteindre un centre, mais il a ensuite fait un retour en plongeant sur sa gauche pour repousser le coup de pied résultant. C’était le 31e penalty manqué de Messi de sa carrière.

Cependant, l’Argentine a poussé un soupir de soulagement avec le but d’Alexis Mac Allister à la 46e minute, avant que Julian Alvarez ne double son avance un peu plus de 20 minutes plus tard.

À la fin du match, Messi et Lewandowski ont été vus en train d’échanger amicalement des mots. Bien que les conversations amicales entre les joueurs de deux équipes soient assez courantes dans le football, le geste du duo l’un envers l’autre a attiré l’attention car tout n’était pas cordial entre les deux peu avant le coup de sifflet final.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA 2022: Messi rate le penalty mais Mac Allister et les buts d’Alvarez aident l’Argentine à atteindre les huitièmes de finale

Messi a été vu agacé par le fait que Lewandowski ait remporté une faute après une pression physique intense de ce dernier. Selon les rediffusions, il est tout à fait évident que Messi n’était pas d’humeur à se livrer à une querelle ou même à refroidir les choses. La star argentine a été vue en train d’ignorer le high-five provoqué par Lewandowski après l’incident tendu.

Néanmoins, tout s’est terminé sur une bonne note puisque les deux joueurs se sont salués avec des câlins et ont échangé quelques mots entre eux.

Après une victoire 2-0 contre la Pologne, l’Argentine est maintenant entrée en huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe avec six points et affrontera ensuite l’Australie, qui a terminé deuxième du groupe D.

De l’autre côté, la défaite de la Pologne face à l’Argentine a coûté cher car les quatre points qu’ils ont récoltés lors des affrontements avec l’Arabie saoudite et le Mexique les ont propulsés à la prochaine étape du tournoi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici