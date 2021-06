Lionel Messi et l’Argentine rejoignent le Brésil en tant que favoris lors d’un événement controversé

Beaucoup de joueurs préféreraient ne pas être ici, et cela s’applique également à certains entraîneurs. Mais le préambule arrive au bout de sa longue et sinueuse route, et la 47e version controversée de la Copa America débutera dimanche au Brésil.

L’une des raisons de l’opposition au tournoi, bien sûr, est la pandémie de coronavirus. Au cours de la compétition, le Brésil atteindra le terrible bilan d’un demi-million de morts. Il n’est guère surprenant que trois des sponsors ne souhaitent pas que leurs marques soient associées à la Copa.

Et il y a un autre angle d’attaque. Les joueurs basés en Europe – ce qui signifie presque tous les grands noms – renoncent à leurs vacances pour participer. Ils préféreraient le faire pour une raison plus impérieuse, comme rattraper la campagne de qualification de l’Amérique du Sud pour la Coupe du monde. Dans l’état actuel des choses, on ne sait pas comment les douze tours restants peuvent être entassés avant la fin mars. Certains d’entre eux pourraient être joués maintenant.

Au lieu de cela, la priorité a été donnée à la quatrième version de la Copa depuis 2015 – l’une des plus bizarres des 105 ans d’histoire de la compétition. Parce qu’il devait initialement y avoir deux hôtes (la Colombie et l’Argentine), les équipes ont été divisées en deux groupes. Le plan était pour une compétition de 12 équipes. Mais les invités australiens et qatariens ont été contraints de se retirer, laissant deux groupes de cinq – et une longue phase de groupes qui n’élimine que l’équipe du bas. La dernière semaine, avec les huitièmes de finale, devrait être passionnante. Jusque-là, le tournoi pouvait traîner comme un mercredi morne et humide sans fin.

Lionel Messi pourra-t-il remporter la première pièce d’argenterie argentine depuis 1993 ? Pedro Vilala/Getty Images

Il y a une question clé ici : qui peut transformer cela en opportunité ? En raison de la pandémie, seuls quatre tours de qualification pour la Coupe du monde ont été disputés l’année dernière. Les deux tours plus tôt ce mois-ci étaient les premiers matchs compétitifs depuis novembre – et cela se voit. Au cours de ces dix matchs, il n’y a eu que deux victoires à domicile – un chiffre étonnamment bas pour l’Amérique du Sud. La preuve était claire. Les équipes étaient rouillées, manquaient de fluidité et de cohésion qui découlent du temps passé ensemble. En conséquence, la balance penchait du côté prudent et défensif.

Maintenant après la famine vient la fête. Il y a un excès de matchs internationaux au cours des prochains mois. Mais au moins, cela donne aux entraîneurs la précieuse denrée de temps. Et la phase de groupes de la Copa – compétitive sans être à haute pression – leur offre un environnement où ils se consolident et expérimentent. Voici quelques-unes des choses à rechercher au cours des prochaines semaines :

Hôtes nouvellement nommés et champions en titre Brésil ont probablement le moins à gagner de la Copa, pour deux raisons. La première est que tout autre chose que le triomphe du 10 juillet sera considéré comme un échec. Et aussi parce que les choses se passent déjà très bien. Avec six victoires sur six, ils patinent jusqu’à la qualification pour la Coupe du monde, avec un fanfaron dans leur foulée jamais vu depuis fin 2016 et jusqu’en 2017.

Malgré tout, l’entraîneur Tite appréciera l’occasion d’avoir un regard approfondi sur le héros local, l’attaquant de Flamengo Gabriel Barbosa. Le soi-disant « Gabi-goal » n’était pas cadré lors des éliminatoires, mais son mouvement à travers la ligne de front était intéressant, et il est le plus proche de l’équipe actuelle d’un véritable avant-centre. Peut-être encore plus important est l’occasion d’observer Lucas Paqueta, une figure élégante capable d’opérer à l’avant, sur l’aile ou au milieu de terrain. C’est dans ce dernier rôle qu’il pourrait avoir le plus à offrir. Il ressemble à ce que le Brésil a de plus proche de Renato Augusto, le milieu de terrain sujet aux blessures qui était si important pour l’équipe en 2016-17. Et après avoir raté la course au titre 2019 avec une blessure à la cheville, Neymar espère soulever le trophée cette fois-ci.

La belle forme de Neymar avec le Brésil se poursuivra-t-elle en Copa America ? SILVIO AVILA/AFP via Getty Images

Argentine sont invaincus depuis leur défaite en demi-finale de l’édition 2019 face au Brésil. Sous la direction de l’entraîneur recrue Lionel Scaloni, ils ont progressé au cours de ce tournoi et en ont fait beaucoup plus depuis. Après la pagaille de la Coupe du monde 2018, ils ressemblent à nouveau à une équipe. Ils ont développé un circuit intéressant de passes au milieu de terrain. Lionel Messi est bien intégré à l’équipe et est devenu au cours des deux dernières années une figure plus vocale et encourageante. La compétition lui donne une chance d’améliorer sa relation avec l’avant-centre Lautaro Martinez. Mais la priorité est à l’autre bout. Scaloni adorerait quitter la Copa avec une unité défensive mieux définie, avec le gardien Emiliano Martinez et le défenseur central Cristian Romero émergeant comme des noms incontestés pour la formation de départ. Scaloni aimerait également repartir avec la première pièce d’argenterie senior d’Argentine depuis 1993.

Uruguay adorerait repartir de la Copa après avoir marqué quelques buts. Ils n’ont pas réussi à trouver le fond du filet lors des trois derniers matchs et accueillent maintenant Edinson Cavani après une suspension pour faire à nouveau équipe avec Luis Suarez. De grandes choses sont attendues de leur génération de milieux de terrain centraux, et l’entraîneur vétéran Oscar Washington Tabarez peut également mélanger son pack. Pourrait-il aller avec Brian Rodriguez sur l’aile ou donner plus de chances à la dernière révélation, le meneur de jeu guilleret Facundo Torres ? Ou peut-être est-ce le moment où un autre n°10, Giorgian De Arrascaeta, prouve enfin qu’il peut faire pencher la balance au niveau international. Ce sont de beaux problèmes à avoir pour tout entraîneur.

L’Uruguay est dirigé par les piliers Luis Suarez et Edinson Cavani, qui cherchent à remporter leur première Copa America depuis 2011. Getty Images

Troisième des qualifications pour la Coupe du monde, Équateur voudront pouvoir se convaincre que les deux défaites subies en début de mois étaient davantage dues à la malchance qu’à une mauvaise planification. Il est peu probable que l’entraîneur Gustavo Alfaro répète la formation qu’il a utilisée lors de la défaite choc à domicile mardi contre le Pérou, lorsqu’il a commencé avec deux avant-centres. Et il est susceptible de donner plus de temps et d’importance au jeune ailier prometteur Gonzalo Plata.

Paraguay n’a pas encore gagné à domicile dans la campagne de qualification et ne se rendra pas au Qatar à la fin de l’année prochaine sans une amélioration, l’entraîneur Eduardo Berizzo est un ancien assistant du patron de Leeds United, Marcelo Bielsa. Il allait toujours être intéressant de voir comment l’approche ultra-attaquante d’un Bielsista rejoindrait la résilience défensive traditionnelle paraguayenne. Jusqu’à présent, Berizzo n’a pas réussi à mettre son équipe sur le devant de la scène et s’est souvent réfugié dans une défense profonde. Ce tournoi lui donne une chance d’essayer quelque chose de plus vaste, quelque chose de plus susceptible de transformer les matchs nuls à domicile en victoires.

Colombie avoir un nouvel entraîneur en Reinaldo Rueda, qui appréciera la chance de marquer sa propre empreinte sur une équipe qui a un potentiel considérable mais qui manquera le talisman James Rodriguez. Rueda est retourné dans sa Colombie natale après son départ Chili, dont le nouvel entraîneur est Martin Lasarte. Le gros problème du Chili ces dernières années a été son manque de capacité à s’éloigner de la génération dorée qui a remporté les éditions 2015 et 2016. Ils ont désespérément besoin de jeunes talents dynamiques pour remplacer Alexis Sanchez et Arturo Vidal, ce qui en fait un tournoi important pour l’attaquant brésilien Carlos Palacios et pour Ben Brereton des Blackburn Rovers.

En regardant également de nouveaux joueurs sont Pérou, qui a laissé de côté le capitaine et avant-centre Paolo Guerrero. L’italien Gianluca Lapadula n’a accepté que récemment de jouer pour le Pérou, la terre natale de sa mère. Il a été le héros de la victoire de mardi contre l’Équateur et est maintenant rejoint par un autre nouvel attaquant, le Mexicain Santiago Ormeno. Le Pérou est en bas du tableau des qualifications pour la Coupe du monde. Mais l’entraîneur Ricardo Gareca peut faire référence à l’histoire. Ils ont mal commencé les éliminatoires de Russie 2018. Mais la chance de se regrouper dans la Copa 2016 était vitale. Gareca a trouvé son mélange il y a cinq ans et cherche maintenant à faire la même chose cette fois.

Cela laisse Bolivie sous César Farias et José Peseiro Venezuela. Farias se réjouira des trois derniers tours de qualification – une victoire à domicile flanquée de deux nuls à l’extérieur. Et Peseiro s’accroche à l’espoir que la génération qui a mené le Venezuela à la deuxième place de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2017 puisse désormais démarrer au niveau senior. Les deux espèrent repartir du Brésil avec une confiance renforcée, ou du moins intacte – et une grande partie de cela évitera l’élimination précoce qui vient de terminer en bas du groupe.