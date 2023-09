Lionel Messi et Jordi Alba quittent le match contre l’Inter Miami blessés

Lionel Messi a été remplacé en raison d’une blessure musculaire à la 37e minute de la victoire 4-0 de l’Inter Miami CF sur le Toronto FC mercredi, quelques minutes seulement après que son ancien coéquipier de Barcelone, Jordi Alba, ait également quitté le terrain.

Messi et Alba, qui ont tous deux débuté le match après n’avoir pas fait le déplacement lors de la défaite 5-2 de samedi face à l’Atlanta United FC, n’ont pas été impliqués dans des difficultés particulièrement lourdes ni visiblement boitant, mais souffraient clairement d’une sorte d’inconfort physique.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les deux joueurs sont allés directement sur le banc plutôt qu’aux vestiaires après avoir quitté le terrain, et Facundo Farias de Miami a marqué un but peu de temps après pour donner à l’équipe locale une avance de 1-0 à la mi-temps. Robert Taylor a ensuite marqué deux buts spectaculaires de part et d’autre d’un but de Benjamin Cremaschi en seconde période pour assurer les trois points à l’équipe de l’entraîneur Gerardo Martino.

Martino a déclaré après le match qu’Alba et Messi seraient évalués dans les prochains jours, mais qu’aucun des deux joueurs ne serait disponible pour jouer contre Orlando City dimanche afin qu’ils puissent être prêts pour la finale de l’US Open Cup contre le Houston Dynamo mercredi prochain.

Messi avait l’air vif au début et a eu une chance en or à la 23e minute lorsque sa volée au deuxième poteau a été projetée au-dessus de la barre à bout portant. Cependant, 15 minutes plus tard, il était clair que l’Argentin souffrait d’un problème physique et il a été remplacé par Taylor.

Alba était parti quatre minutes seulement avant Messi. Toronto a également effectué deux remplacements avant que le duo de Miami ne quitte le match, avec un autre ancien jeune joueur de Barcelone – Victor Vasquez – expulsé à la 12e minute. Son remplaçant, Brandon Servania, a ensuite été aidé en raison d’une apparente blessure au genou 14 minutes plus tard.

Lionel Messi quitte le terrain lors de la première moitié du match de Miami contre Toronto en MLS. États-Unis aujourd’hui Images

Avant de sortir, Messi a passé quelques minutes à régler ce qui semblait être un problème de jambe. Il s’étirait pendant le jeu, puis finit par retirer son brassard de capitaine et attendait simplement que le jeu s’arrête pour pouvoir repartir – sans même attendre de quitter le terrain pour délacer ses crampons, baisser ses chaussettes et retirer ses protège-tibias.

Messi avait raté ses deux derniers matches – l’un pour le club, l’autre pour le pays – ces derniers jours, après avoir raté la victoire de l’Argentine en qualifications pour la Coupe du monde à Bolívia le 12 septembre et la défaite contre Atlanta samedi.

La fatigue a été citée dans les deux cas et Messi n’a pas été disponible pour commenter.

Le match de mercredi était le premier des six matchs de l’Inter Miami en 17 jours. Après les matchs contre Orlando dimanche et Houston en Open Cup le 27 septembre, Miami disputera trois autres matches de MLS en peu de temps contre le New York City FC le 30 septembre, au Chicago Fire FC le 4 octobre et en accueillant le FC Cincinnati. le 7 octobre.

Ce résultat laisse Miami à cinq points de retard sur DC United, qui a fait match nul 1-1 contre Cincinnati mercredi, pour la dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Est, avec deux matches en main.

Messi est entré mercredi après avoir disputé 11 matches avec Miami, la plupart en Coupe des Ligues et en Coupe de l’US Open. Il a inscrit 11 buts et cinq passes décisives lors de ces 11 premières apparitions, dont un but et deux passes décisives en trois matches de MLS.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.