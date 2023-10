Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que Lionel Messi et Erling Haaland méritaient tous deux de remporter le Ballon d’Or de cette année, décerné au meilleur joueur de football du monde.

Messi, sept fois vainqueur de la plus grande distinction individuelle de ce sport, a réalisé l’ambition de sa vie en menant l’Argentine à la victoire lors de la Coupe du monde de l’année dernière.

Haaland a mené City à un triplé de trophées, dont les titres de Premier League, de Ligue des champions et de FA Cup lors de sa première année au club, marquant 52 buts.

Guardiola, qui a entraîné Messi à Barcelone et l’a décrit à plusieurs reprises comme le plus grand joueur de tous les temps, estime qu’il est impossible de séparer les deux lorsque le vainqueur du Ballon d’Or sera annoncé le 30 octobre.

« J’ai toujours dit que le Ballon d’Or devait être composé de deux sections : une pour Messi et une pour les autres », a déclaré vendredi le manager de City. « Haaland devrait gagner. Nous avons remporté le triplé parce qu’il a marqué 52 buts mais, bien sûr, Messi – sa pire saison est la meilleure de la plupart des joueurs. Les deux le méritent.

« Egotistiquement, je dirais que je veux Erling parce qu’il nous a aidé à réaliser ce que nous avons réalisé, j’adorerais ça, mais je ne vous dirai pas que c’est injuste si Leo gagne. »

Messi a quitté le football européen à la fin de la saison dernière pour rejoindre l’équipe MLS avec l’Inter Miami. Il mène rapidement l’équipe à son premier trophée, la Coupe des Ligues.

Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le vote pour le Ballon d’Or, se partageant 12 récompenses depuis 2008.

Haaland et Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain devraient devenir les plus grandes icônes du football alors que Messi et Ronaldo entrent dans les dernières étapes de leur carrière.

Mbappé a remporté la Coupe du Monde avec la France, mais n’a pas encore remporté le Ballon d’Or ou le trophée de la Ligue des Champions.

Reportage de l’Associated Press.

