Lionel Messi et Cristiano Ronaldo soutiennent « Bidi » en Inde ?

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, deux des joueurs les plus doués à avoir jamais honoré le football, sont de retour dans l’actualité pour une raison hilarante cette fois. Les deux footballeurs de renommée mondiale, qui comptent à eux deux neuf Ballon d’Or, soutiennent Bidi en Inde ?

Le Bengale occidental, l’État connu pour sa frénésie de football, possède désormais les marques « Ronald Biri » et « Messi Biri » avec les photos des deux joueurs vedettes sur le paquet Bidi respectif. Une usine Ronaldo Bidi produit du «Ronaldo Biri» tandis que l’usine Arif Bidi fait la promotion de son produit en utilisant le nom de Messi.

L’État compte deux des clubs les plus prospères et les plus renommés de Mohun Bagan et du Bengale oriental, qui ont servi de pipelines pour les joueurs de l’équipe nationale indienne de football au cours des sept à huit dernières décennies.

Ainsi, c’est une petite surprise en raison de la base de fans qui se trouve dans l’ouest du pays.

De nombreuses personnes ont réagi de manière amusante aux photos sur Twitter en disant: « Messi et Ronaldo décrochent enfin leurs premiers contrats de parrainage indiens ». Alors que d’autres ont dit, « les athlètes les plus en forme du monde approuvent Indian Bidi ». Où en sommes-nous ?”

Les photos des paquets Bidi sont devenues virales une fois que peu d’utilisateurs les ont partagées sur Twitter. Maintenant, il reste à voir si Ronaldo ou Messi porteront plainte contre la société Bidi qui vend des produits en leur nom.

Mais jusque-là, les fans peuvent le regarder d’une manière amusante tandis que les vendeurs empochent la commission supplémentaire d’une manière inhabituelle.

