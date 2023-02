Lionel Messi et Alex Morgan en tête des nominés pour la finale du prix FIFA Best

Le capitaine argentin Lionel Messi et son coéquipier du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe sont en tête de la liste finale pour le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA, tandis qu’Alex Morgan est l’un des favoris pour remporter le prix féminin.

Messi a été battu l’an dernier par l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski. Alexia Putellas a remporté le prix féminin en janvier dernier.

La dernière liste restreinte a été réduite aux trois derniers vendredi avec Messi et Mbappe contre le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema pour remporter le prix.

Messi, 35 ans, a remporté son tout premier titre de Coupe du monde alors que l’équipe de Lionel Scaloni a battu Mbappe et la France aux tirs au but après un match nul 3-3 passionnant. Le joueur de 35 ans a marqué sept buts et délivré trois passes décisives en sept matches lors du tournoi au Qatar.

L’attaquant du Paris Saint-Germain compte également 29 contributions de buts en 25 apparitions pour les champions de France cette saison.

Lionel Messi est en tête de la liste finale des finalistes pour le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA. Shaun Botterill – FIFA/FIFA via Getty Images

Mbappe a également impressionné lors de la Coupe du monde au Qatar en décrochant le Soulier d’or avec huit buts et en devenant le deuxième joueur masculin à réussir un tour du chapeau en finale.

La liste restreinte des femmes a été réduite à Morgan, Putellas et Beth Mead.

Morgan a terminé meilleure buteuse de la NWSL la saison dernière à ses débuts avec le San Diego Wave, marquant 15 fois en 17 apparitions.

L’attaquant des États-Unis a été nommé joueur du tournoi au championnat de la CONCACAF, remportant notamment le vainqueur de la finale.

Putellas a connu une bonne année avant une blessure au LCA juste avant l’Euro 2022 qui l’a exclue depuis.

Le milieu de terrain a marqué 34 buts dans toutes les compétitions pour Barcelone, aidant son équipe à un triplé national. Elle a également été la meilleure marqueuse de la Ligue des champions avec 11 buts.

Putellas est en lice pour devenir la première personne à remporter le prix de la meilleure femme de la FIFA pour une deuxième saison consécutive après avoir également remporté le Ballon d’Or féminin en 2022.

L’attaquant d’Arsenal Mead a été élu joueur du tournoi après avoir marqué six buts pour l’Angleterre lors de sa campagne victorieuse à l’Euro 2022 l’été dernier. Elle a terminé deuxième du Ballon d’Or féminin 2022 face aux Putellas de Barcelone.

Mead a rompu un ligament croisé antérieur en novembre et fait face à une longue période d’absence pour cause de blessure, bien que l’entraîneure anglaise Sarina Wiegman ait déclaré qu’il était trop “tôt” pour exclure l’attaquant de la Coupe du monde à partir de juillet.

La patronne anglaise a également fait partie de la liste finale des finalistes pour le prix du meilleur entraîneur féminin de la FIFA aux côtés de la patronne brésilienne Pia Sundhage et de la manager lyonnaise Sonia Bompastor.

Le prix The Best de la FIFA a été décerné pour la première fois sous sa forme actuelle à Cristiano Ronaldo en 2016. Auparavant, le prix du Joueur mondial de l’année de la FIFA était parallèle au Ballon d’Or de France Football de 1991 à 2009.

Cependant, de 2010 à 2015, les deux récompenses ont fusionné pour devenir le FIFA Ballon d’Or.

Ronaldo est le seul joueur à avoir remporté le prix deux fois, lorsqu’il l’a conservé en 2017, bien que Messi puisse égaler son total.

Les prix seront remis le 27 février.