Lionel Messi est un agent libre, mais le président de Barcelone, Joan Laporta, déclare que les pourparlers contractuels sont « sur la bonne voie » | Actualités footballistiques

Le président de Barcelone, Joan Laporta, reste confiant que Lionel Messi restera avec le club malgré le fait que le contrat de l’attaquant a expiré mercredi.

Messi, 34 ans, est techniquement un agent libre depuis le 1er juillet, son contrat prenant fin avant que le Barça ne puisse finaliser les termes d’un nouvel accord.

La semaine dernière, Sky Sports News a rapporté que le sextuple vainqueur du Ballon d’Or était en pourparlers avancés concernant un nouveau contrat – probablement de deux ans.

Et Laporta, qui a fait de la prolongation de l’accord de Messi une priorité lors de sa réélection en mars, a déclaré que l’Argentin voulait rester avec le club catalan, bien qu’il ne soit pas clair quand une annonce officielle pourrait être faite.

« Nous voulons qu’il reste et Leo veut rester, tout est sur la bonne voie, ce qui reste à régler est la question du fair-play et nous sommes en train de trouver la meilleure solution pour les deux parties », a déclaré Laporta. Le transistor.

« J’aimerais pouvoir annoncer qu’il reste mais pour le moment je ne peux pas le faire, car nous sommes en train de chercher la meilleure solution pour les deux parties. »

Lionel Messi est actuellement en service international avec l’Argentine à la Copa America



Messi est actuellement à plus de 8 000 kilomètres de la Catalogne, jouant avec l’équipe nationale argentine à la Copa America, et son père et agent Jorge Messi a quitté Barcelone la semaine dernière, ce qui rend le moment exact de sa signature potentielle encore incertain.

Néanmoins, les développements récents marquent un revirement considérable depuis près d’un an lorsque Messi a déposé une demande de transfert, estimant avoir un accord qui lui permettait de partir gratuitement.

Ensuite, le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a insisté sur le fait qu’ils le tiendraient cependant à une clause libératoire de 700 millions d’euros.

Bartomeu a ensuite démissionné en octobre, tandis que Messi voulait écouter les plans de son successeur Laporta avant de décider de son avenir.

Manchester City et le Paris Saint-Germain ont été les clubs de premier plan intéressés à le signer. Messi veut aussi un jour jouer en MLS.

