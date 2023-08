Lionel Messi était à son meilleur « absolument clinique » pour l’Inter Miami lors de son triomphe en finale de la Coupe de la Ligue.

C’est selon l’entraîneur-chef de Nashville, Gary Smith, qui était à la réception de la magie de l’Argentine samedi soir.

4 Messi était sur place pour briller une fois de plus pour l’Inter Miami Crédit : Getty

4 L’équipe de Smith s’est bien battue mais n’a pas pu battre un Miami rajeuni Crédit : Getty

Messi a poursuivi son incroyable début de vie à Miami en les aidant à remporter leur tout premier titre majeur.

Il a marqué le premier match lors d’un match nul 1-1 contre Nashville avant de gagner 10-9 aux tirs au but pour soulever la Coupe des ligues.

Le but de Messi en particulier a mis en valeur son incroyable talent, une frappe enroulée dans le coin supérieur gauche du but depuis l’extérieur de la surface.

Cela a porté son record de buts à dix en sept matchs pour le club, et Smith savait à l’avance qu’un défi l’attendait, lui et son équipe.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, il a déclaré: « Cela allait être difficile d’entrer dans le match.

« Étonnamment, Miami a été transformé au cours de ce dernier mois, cinq semaines, l’ajout de Messi comme vous le savez et [Sergio] Busquets et [Jordi] Alba a fait une telle différence pour cette équipe.

« Nous savions donc que ça allait être difficile, mais les gars ont réalisé une performance merveilleuse et je pense que lorsque vous allez aux tirs au but et que les gardiens de but vont faire la différence, vous savez que c’est la meilleure des marges. »

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était difficile d’essayer d’exclure Messi, il a répondu : « Il a littéralement réussi deux tirs au but dans le match, je veux dire qu’il n’a probablement pas touché le ballon plus de huit ou dix fois. Mais le malheureux Le truc, c’est qu’il est tout simplement injouable dans ces moments-là.

4 Smith a révélé à talkSPORT ce que c’était que de jouer contre le vainqueur de la Coupe du monde Crédit : talkSPORT

« Une partie du processus consistait évidemment à essayer de limiter cela, follement, il s’est retrouvé sur le ballon dans des circonstances étranges, un peu de ricochet et le reste, vous en êtes parfaitement conscient. Il est absolument clinique et la finition est magnifique. »

Il a poursuivi: « Les matchs que nous avons regardés avant notre match, certaines des équipes ici lui avaient probablement donné un peu trop de respect. »

« Cela faisait vraiment partie du processus d’être nous-mêmes de cette façon, d’essayer de leur imposer notre jeu, nous étions à la maison, une foule fantastique, une atmosphère merveilleuse.

« Je pensais honnêtement que mes joueurs étaient capables de se nourrir de cette énergie et pendant une bonne partie du match, ils ont montré énormément de passion et je pensais sincèrement que nous étions la meilleure équipe. Mais malheureusement, cela ne s’est pas produit. »

4 Messi a ajouté un autre trophée à son incroyable collection Crédit : Getty

La Coupe des Ligues est le 44e trophée majeur que Messi a remporté au cours de son illustre carrière.

Miami peut très bien rester en bas de la Conférence Est de la MLS, mais si le vainqueur de la Coupe du monde continue sa toute-puissante forme, ils remonteront sûrement très bientôt au classement.