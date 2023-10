Lionel Messi est surpris de l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

La blessure de Lionel Messi était un sujet d’inquiétude pour toute sa famille et pour l’Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). parce qu’il y avait beaucoup de spéculations sur son éventuelle absence pour le reste de la saison au sein de la première division du football américain ; La chance pour le joueur est qu’il a déjà repris l’entraînement avec son club et espère revenir sur le terrain le plus rapidement possible.

Un autre point surprenant pour la famille est la nouvelle que leur a donnée leur partenaire. Antonela Roccuzzo en lui révélant, ainsi qu’à ses enfants, qu’ils auront un nouveau membre dans la famille et qu’il s’agit précisément de la fille qu’ils ont cherché pendant de nombreuses années ; À leur grande surprise, c’est un petit chien prénommé « Abu » qui vient dans la famille pour égayer encore davantage son séjour aux Etats-Unis.

Le mannequin a annoncé la nouvelle de l’arrivée du nouvel animal de compagnie de la famille Messi à travers les histoires de son compte sur le réseau social Instagram, où elle a partagé une photo du nouveau et adorable membre de la famille.

Au cours des dernières heures, il a également partagé une autre série d’images dans lesquelles on peut voir que le chien était son compagnon sur le siège passager de la voiture de Roccuzzo ; De cette façon, Abu rejoint Hulk comme les deux animaux de compagnie que la famille a eu au fil des années et arrive avec l’intention d’apporter plus de joie à la maison afin de pouvoir jouer avec elle autant que possible.

Rappelons que lors de la dernière interview que Lionel Messi a eu avec Migue Granados, l’attaquant argentin et champion du monde Qatar 2022 a parlé de Hulk et a souligné qu’il se trouvait dans la ville de Barcelone en raison de son âge et de ses problèmes de santé ; Il a également souligné qu’il était très bien soigné par des spécialistes qui lui rendaient constamment visite et s’occupaient de lui en Espagne.

« Hulk est à Barcelone et il est sur le point de rester, nous a dit Leo… Je lui ai demandé où était ce taureau et il m’a répondu ‘il est à Barcelone, Hulk est là’. Il est vieux, donc nous l’avons laissé dans la maison que nous avons là-bas à Barcelone' », a rappelé Granados après l’entretien avec l’attaquant de l’Inter Miami.

Continue de lire:

–Victime d’un crime : la maison de Radamel Falcao est cambriolée en plein match de Liga

–Cristiano Ronaldo reçoit un coup dur et perd sa distinction de meilleur buteur de l’année

–La légende du Real Madrid assure que Santiago Giménez signera avec le club dans quelques mois