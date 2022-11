Lionel Messi est sur le point de devenir le joueur MLS le mieux payé de tous les temps avec son transfert à l’Inter Miami

Lionel Messi serait sur le point de conclure un accord à signer pour l’Inter Miami de la MLS à la fin de la saison, le contrat actuel de l’Argentin au Paris Saint-Germain expirant à la fin de la campagne 2022/23.

Copropriété de David Beckham et dirigée par Phil Neville, l’Inter Miami a été fondée il y a à peine quatre ans et a disputé son premier match en MLS en mars 2020. Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain se sont tous deux présentés pour le club basé en Floride, avec Messi prêt à être la plus grosse signature de la ligue.

Les temps (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que le joueur de 35 ans est en passe de devenir le joueur le mieux payé de l’histoire de la MLS, s’il signe l’accord qui lui est proposé.

Le contrat actuel de Messi au PSG aurait une valeur de plus d’un million par semaine, mais expire à la fin de la saison – il devrait par conséquent subir une réduction de salaire pour rejoindre l’Inter Miami, en conséquence.

Officiellement, Messi et l’Inter Miami sont en mesure de négocier des conditions six mois avant l’expiration de son contrat avec le PSG, mais on pense que les pourparlers ont déjà commencé.

Jouer en Amérique est depuis longtemps une ambition de Messi, et l’Argentin a reçu des offres des États-Unis avant de rejoindre le PSG à l’été 2021.

Il a déclaré à la chaîne espagnole La Sexta il y a près de deux ans: “J’ai toujours rêvé de pouvoir profiter et vivre l’expérience de vivre aux États-Unis, de découvrir à quoi ressemble la ligue là-bas.”

Messi a disputé 39 matchs de Ligue 1 pour le PSG depuis son arrivée il y a 18 mois, marquant 13 buts et en aidant 24 autres. 12 matchs de Ligue des champions ont également marqué 9 buts au total.

Il a également ajouté le titre de Ligue 1 à son armoire à trophées la saison dernière et vise actuellement la victoire de la Coupe du monde 2022 avec son pays. Deux buts lors des deux premiers matchs de la campagne argentine au Qatar ont montré sa classe, malgré sa défaite face à l’Arabie saoudite lors du match d’ouverture.