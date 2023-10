Lionel Messi est le seul joueur de l’histoire à avoir terminé le football, déclare Emiliano Martinez

Lionel Messi est le seul joueur de l’histoire du football à avoir terminé le football, selon le gardien d’Aston Villa et coéquipier argentin Emiliano Martinez.

Messi a mené l’Albiceleste à la gloire lors de la Coupe du Monde au Qatar l’année dernière avec une série de performances gagnantes, Martinez étant également clé avec de gros arrêts contre les Pays-Bas et la France en route vers le trophée.

Aujourd’hui âgé de 36 ans, la victoire de Messi en Coupe du Monde fait suite à un succès en Copa America avec l’Argentine l’année précédente et le septuple vainqueur du Ballon d’Or a remporté tous les trophées majeurs au moins une fois au cours de sa merveilleuse carrière.

« Il représente ce qu’est un Argentin », a déclaré Martinez Publicité TV. «Un père de famille. Il donne tout pour ses enfants et sa femme. Il aime le football, il donne tout sur le terrain.

« L’exemple à suivre c’est Messi, c’est probablement le plus célèbre [person] dans le monde. Le fait qu’il aime sa famille et prenne soin de ses enfants autant que lui est une source de fierté.

« Je le suis beaucoup à cet égard. Il est le premier et le seul joueur de l’histoire à avoir terminé le football. Il termine sa carrière comme une idole, non seulement en tant que joueur mais aussi en tant que personne. Je ne lui dis pas ces choses, parce que il les connaît. Il sait à quel point je l’apprécie et le défends sur le terrain. »

Dans l’interview télévisée, Martinez a également révélé son repas d’avant-match avant la finale de la Coupe du monde de l’année dernière en France.

« La nuit précédente, j’ai pu bien dormir », a-t-il déclaré. « Je dors bien avant les matchs. Et j’ai fait une sieste de trois heures le jour de la finale. J’ai mangé un sandwich jambon-fromage avec copain. C’était ma collation avant la finale. »

Martinez est en Argentine avant le match de qualification pour la Coupe du Monde de la semaine prochaine contre le Paraguay, mais la participation de Messi à ce match est peu probable car il a raté les derniers matches du nouveau club de l’Inter Miami en raison d’une blessure.

