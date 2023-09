Lionel Messi est absent alors que le Dynamo bat Miami en US Open Cup

Lionel Messi a regardé depuis le banc de touche l’Inter Miami CF s’incliner 2-1 contre le Houston Dynamo en finale de l’US Open Cup après avoir été exclu de l’équipe en raison d’une blessure contractée alors qu’il était en service en Argentine.

Le manager Gerardo Martino a déclaré mardi que la disponibilité ou non de son joueur vedette dépendrait d’une décision au moment du match. Lorsque la composition a été révélée avant la finale au stade DRV PNK, Messi ne figurait pas sur la feuille d’équipe.

L’ancien coéquipier de Messi à Barcelone, Jordi Alba, a également raté la défaite car il souffrait lui-même d’une blessure, les deux joueurs étant repérés dans les tribunes en tenue de ville peu après le coup d’envoi.

Avec deux de ses stars manquantes, Miami a été surpassé et Houston en a pleinement profité, marquant deux fois en première mi-temps sur un coup de foudre à bout portant de Griffin Dorsey et un penalty d’Amine Bassi alors que les visiteurs contrôlaient le match.

Miami, qui cherchait une deuxième fois à remporter un trophée cette saison après avoir remporté le premier tournoi de la Coupe des Ligues entre la MLS et la Liga MX, a tenté de revenir dans le match, mais il lui a manqué la touche finale avec Messi en marge et n’a pu rassembler qu’un but de consolation tardif de Josef Martinez.

Au coup de sifflet final, c’est Houston qui avait ajouté une deuxième Coupe de l’US Open à son palmarès après l’avoir remportée en 2018.

Lionel Messi regarde depuis les tribunes lors du match de l’Inter Miami de l’US Open Cup contre Houston. Getty Images

« Nous ne pouvions pas prendre de risque avec Messi », a déclaré Martino après le match. « Mais il rejouera sûrement avant la fin de la saison. Sa participation sera déterminée match par match en fonction des retours de l’équipe médicale.

« Aujourd’hui, j’ai vu une équipe épuisée et fatiguée. Nous étions également limités par les blessures, donc nos performances ont été affectées par ces circonstances. »

Des milliers de supporters étaient venus dans la région de Fort Lauderdale mercredi après-midi – beaucoup d’entre eux portaient des maillots Messi soit dans le bleu et blanc de l’Argentine, soit dans le rose de l’Inter Miami – bien avant l’ouverture des portes de la finale de la Coupe, ne serait-ce que pour pas d’autre raison que de regarder arriver les bus des équipes.

Cependant, lorsque les bus sont arrivés, il n’y avait pas de Messi, une réalité qui aurait pu entraîner une déception coûteuse pour certains fans. Les prix des billets sur les marchés secondaires, avec des liens vers les ventes publiés sur les réseaux sociaux de l’équipe pas plus tard que mardi, variaient entre 145 dollars et près de 4 000 dollars environ une heure avant le match.

Messi était entré et sorti de l’alignement de Miami depuis son retour du service international pour l’Argentine en raison d’une blessure à la jambe liée à un vieux problème de tissu cicatriciel. Il n’a pas joué lors de la défaite contre Atlanta United le 16 septembre et a tenté de jouer le 20 septembre contre le Toronto FC, mais a été retiré après environ 30 minutes dans un match que Miami a ensuite gagné 4-0.

Alba a été remplacé en raison d’une fatigue musculaire lors du match de Toronto peu avant Messi, et après le match, Martino a déclaré qu’aucun des deux ne jouerait lors du match de samedi à Orlando City. Miami a réussi un match nul dans ce match pour maintenir ses espoirs en séries éliminatoires de la Coupe MLS.

L’impact de Messi sur Miami depuis son arrivée en juillet dans le cadre d’un accord à succès a été remarquable. Il a marqué 11 buts et contribué à un total de 16, l’équipe n’ayant jamais perdu un match auquel il a participé.

Miami compte cinq points de retard sur le New York City FC, qu’il affronte samedi en MLS, au classement pour la dernière place en séries éliminatoires avec cinq matchs à jouer et deux matchs en retard.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.