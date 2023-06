Lionel Messi espère un retour romantique à Barcelone s’estompe alors que le club attend toujours l’approbation de la Liga

Alors que le séjour de Lionel Messi au Paris Saint-Germain touche à sa fin, l’attaquant argentin révélera bientôt son avenir – mais les espoirs d’un retour romantique à Barcelone s’estompent.

Messi, qui aura 36 ans en juin, est le meilleur buteur de tous les temps de Barcelone et la plus grande icône et a été contraint de dire au revoir en larmes en 2021 à la fin de son contrat, le club n’ayant pas les moyens de le garder.

L’entraîneur Xavi Hernandez a fait pression pour que le vainqueur de la Coupe du monde revienne, mais le camp de Messi a déclaré aux médias espagnols qu’aucune offre de Barcelone n’était encore arrivée.

« Pour moi, il ne fait aucun doute que si Messi revient, il nous aidera au niveau footballistique, c’est ce que j’ai fait savoir au président », a déclaré Xavi au quotidien espagnol Diario Sport.

Barcelone attend que la Liga approuve un plan de viabilité financière avant les dépenses du mercato estival.

« Pour le moment, il semble difficile pour Messi de retourner au Barça », a déclaré le président de la Liga Javier Tebas en avril.

« Le Barça n’est pas comme le PSG, qui a un robinet d’essence et de l’argent pour un gros salaire. »

Les règles du fair-play financier de la Liga limitent actuellement Barcelone à dépenser 40% des économies réalisées grâce aux réductions de salaire ou aux ventes de joueurs, en raison des pertes du club.

Même s’ils rapportent suffisamment de nouveaux revenus pour se libérer des menottes financières de la ligue, ce qu’ils peuvent offrir à Messi serait modeste.

En revanche, ailleurs, Messi recevra une rançon royale, par centaines de millions.

Une source proche de l’accord a déclaré à l’AFP en mai que l’attaquant avait un accord pour rejoindre la ligue saoudienne, rejoignant son ancien partenaire d’entraînement du Real Madrid Cristiano Ronaldo dans l’État du Golfe.

– Des risques –

De nombreux fans de Barcelone et l’entraîneur Xavi aimeraient que Messi ajoute une coda indispensable à une histoire laissée incomplète par son départ choc.

L’attaquant est arrivé à Barcelone à 13 ans et est reparti sans un bon au revoir aux supporters, qui à ce moment-là étaient toujours exclus des stades à cause de la pandémie.

Messi a montré en menant l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde au Qatar qu’il peut encore livrer au niveau élite lorsqu’il est motivé.

L’attaquant est le favori pour remporter le Ballon d’Or et reste sublime pour briser les défenses tenaces, ce avec quoi le Barça a eu du mal même sur le chemin de la victoire en Liga cette saison.

Son retour serait coûteux en termes de salaire mais, sans indemnité de transfert, pourrait encore représenter une bonne valeur pour un club avide de succès à court terme.

« Récupérer » l’héritage de Messi est un élément positif en soi, garantissant qu’il termine sa carrière dans le club où il a passé deux décennies.

La romance d’un retour de conte de fées et la chance de sceller son glorieux chapitre dans l’histoire du club sont tentantes, mais avec Barcelone qui avance et se transforme, cela pourrait être une erreur pour le club et le joueur de revenir dans le passé.

Certains pensent que le Barça ne devrait pas consacrer une part importante de ses ressources financières limitées à un grand vieillissant alors qu’il existe des domaines clairs dans lesquels l’équipe doit être améliorée.

Xavi a déclaré que le remplacement du milieu de terrain vétéran Sergio Busquets, qui part, est la clé de tout succès la saison prochaine.

Barcelone a également besoin d’un arrière droit de premier choix, d’un remplaçant pour l’attaquant Robert Lewandowski et d’un ailier gauche.

Certains fans craignent qu’un retour de Messi ne ternisse son brillant héritage à Barcelone et n’entrave en même temps les progrès de l’équipe.

Messi peut considérer qu’en termes d’héritage, il y a plus à perdre qu’à gagner en retournant à Barcelone.

Le PSG, champion de France, accueillera samedi Clermont lors de son dernier match de Ligue 1 de la saison, l’avenir de Messi devant ensuite occuper le devant de la scène.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)