Lionel Messi envoie l’Argentine en demi-finale de la Copa America alors que la Colombie dépasse l’Uruguay

La phase des quarts de finale de la controversée Copa America est désormais terminée. Quatre équipes restent debout alors que les matchs se déroulent dans des stades vides à travers le pays. L’Argentine a facilement compté sur l’Équateur 3-0, tandis que la Colombie avait besoin de tirs au but pour battre l’Uruguay après un match nul 0-0 en temps réglementaire.

ESPN revient sur l’action du plus ancien tournoi international au monde.

– Calendrier des matchs et des matchs de la Copa America

Une étrange réunion pour Messi

Hernan Galindez est un Argentin de 34 ans qui, au cours de cette Copa America, est devenu le gardien de premier choix de l’Équateur. Il a le même âge et du même endroit que Lionel Messi. Galindez était un attaquant dans le football des jeunes et enregistre fièrement que lorsqu’il a changé de position, le premier but qu’il a concédé a été marqué par Messi.

Le dernier but qu’il a concédé a également été marqué par Messi – un coup franc dans les arrêts de jeu qui l’a dépassé depuis le bord de la surface et a donné au quart de finale de samedi un score de 3-0 qui n’est peut-être pas un reflet fidèle du match.

Au cours des 92 minutes précédentes, Messi n’avait pas réussi à battre Galindez, bien qu’il ait vu un tir revenir à l’intérieur du poteau. Malgré tout, Messi avait fait la différence en sortant le gardien avec deux superbes passes qui ont établi les buts qui ont décidé un match intrigant.

Galindez n’était pas le seul Argentin que l’Argentine a dû dépasser. Il y avait aussi l’entraîneur de l’Équateur Gustavo Alfaro, un organisateur calmement habile des équipes de contre-attaque. L’équipe d’Alfaro a forcé l’Argentine à montrer bon nombre de ses vertus et a réussi à mettre en évidence certains de ses défauts.

La vertu principale est le circuit de passes au milieu de terrain, avec Messi bien intégré et se combinant bien avec les deux Giovani Lo Celso et Rodrigo De Paul, tandis que derrière eux Léandro Paredes organise le premier ballon hors de la défense. L’Équateur a travaillé dur pour interrompre le circuit, en appuyant au milieu de terrain et en défendant haut – et l’Argentine a donc démontré qu’elle pouvait également être plus directe, frappant longuement à l’avant-centre Lautaro Martinez ou déplacer le ballon rapidement derrière la ligne défensive d’Alfaro. C’est ainsi que le premier but est arrivé – Galindez avait été retiré pour bloquer un tir, et Messi a joué une merveilleuse passe en diagonale pour le couper du jeu et donner à De Paul la chance de tirer à la maison.

Lionel Messi a tiré les ficelles alors que l’Argentine battait l’Équateur samedi en quart de finale de la Copa America. Alexandre Schneider/Getty Images

L’Argentine avait donc pris son départ rapide habituel. Mais il était toujours probable que le rythme de l’Équateur à la pause leur causerait des problèmes. Deux fois en première mi-temps Enner Valence s’est approché d’un but, les deux fois n’obtenant pas assez de contact sur sa tête. L’Argentine n’a encaissé que deux buts dans ce tournoi, mais le centre de sa défense n’inspire toujours pas une confiance totale – et il y a aussi le problème que l’équipe semble s’essouffler en seconde période. Sentant cela, Alfaro a opté pour la jugulaire, effectuant des remplacements offensifs à l’intervalle et prenant le meilleur sur la majeure partie de la seconde mi-temps. L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a répondu en raidissant le milieu de terrain central avec Guido Rodriguez et en introduisant Angel Di Maria large à droite, passant du 4-3-3 à une ligne de quatre derrière Martinez et Messi.

Cela a porté ses fruits, en grande partie grâce à la persistance déroutante d’Alfaro avec le défenseur central adolescent Piero Hincapie, qui est sans aucun doute prometteur mais tout aussi clairement pas encore prêt pour ce niveau. Au cours des 10 dernières minutes, alors que le jeu était encore très équilibré, il a été pris en possession par Di Maria, Messi a joué la bonne passe et Martinez a marqué le but décisif. Et il était encore temps pour un magnifique ballon en diagonale de De Paul de placer Di Maria derrière Hincapie. Le défenseur l’a ramené et a été expulsé – et Messi a intensifié ses efforts pour terminer ses étranges retrouvailles avec Galindez.

Dans l’ombre du n°10

La dernière fois que la Colombie et l’Uruguay se sont rencontrés lors d’un match à élimination directe au Brésil, c’était il y a sept ans, lorsque la Colombie a été propulsée vers la victoire par un but en solo extraordinaire de James Rodriguez.

Le buteur fait partie d’une tradition mythique – le n ° 10 sud-américain à l’ancienne, l’individu doué, parfois indulgent, qui relie le milieu de terrain à l’attaque.

Rodriguez n’est certainement pas gâté pour le moment. Les résultats désastreux de novembre dernier semblaient avoir laissé du sang dans le camp colombien, et le nouvel entraîneur Reinaldo Rueda n’était pas convaincu de la forme physique de Rodriguez. Ainsi, à la grande consternation du joueur, il a été exclu de l’équipe pour la Copa America. Le merveilleusement talentueux Juan Fernando Quintero, maintenu en Chine par des restrictions de quarantaine, est également absent. Et Rueda n’a clairement pas confiance Edwin Cardona de Boca Juniors.

Après une défaite profondément décevante contre le Pérou, Rueda semble avoir conclu que Cardona est un joueur de luxe et l’a laissé hors du match contre le Brésil et de la rencontre de samedi avec l’Uruguay.

La Colombie n’avait donc rien qui ressemblait à un n ° 10 dans son équipe – une évolution étonnante du pays de Carlos Valderrama. Au lieu de cela, Rueda a joué deux en haut, plus deux ailiers, dont un attaquant improvisé et deux autres joueurs destructeurs au milieu. C’était une déclaration claire : la Colombie ne voulait pas, ne pouvait pas, développer au milieu de terrain. Ils seraient directs, s’occupant de transitions rapides et essayant d’obtenir Duvan Zapata derrière la défense rivale.

Giorgian De Arrascaeta essaie toujours de consolider sa place de pivot créatif de l’Uruguay. EVARISTO SA/AFP

L’Uruguay, quant à lui, a tenté de faire le chemin inverse. L’entraîneur vétéran Oscar Washington Tabarez a été tenté de prolonger son long séjour aux commandes pour une raison simple ; la Coupe du monde au Qatar est la grande chance d’avoir à la fois la grande paire de frappe de Luis Suarez et Edinson Cavani, ainsi que les jeunes et prometteurs milieux de terrain Federico Valverde et Rodrigo Bentancur.

Mais comment lier les deux ? Dans ce tournoi, Tabarez a donné de nombreuses opportunités au meneur de jeu Giorgian De Arrascaeta, un joueur qui fait partie de l’équipe depuis sept ans sans parvenir à se faire une place. En effet, Tabarez s’est empressé de laisser tomber De Arrascaeta après le match d’ouverture de la Coupe du monde 2018. La raison? Il n’est pas facile d’intégrer le joueur dans la formation 4-4-2 de l’Uruguay. Sans rythme express ni physique, il préfère avoir la liberté de se déplacer de manière centralisée.

Pour ce jeu, on lui a donné ce qu’il voulait. Le dynamisme de Valverde couvrait le côté droit. L’esprit de sacrifice de Cavani signifiait qu’il tombait parfois à gauche – permettant à De Arrascaeta de se promener derrière l’attaquant central.

Ce n’était pas un échec, ni un succès. Il y avait des moments où cela menaçait, lorsque De Arrascaeta était impliqué dans des passes rapides qui menaçaient de déverrouiller la défense rivale. Mais c’était plus des scintillements que des flammes, et à mi-chemin de la seconde moitié, Tabarez a essayé autre chose, en retirant De Arrascaeta et en présentant le jeune plus dynamique Facundo Torres. Le duo de milieu de terrain central colombien Wilmar Barrios et Gustavo Cuellar, cependant, s’est avéré un mur trop difficile à franchir.

Et donc Tabarez quitte le jeu – et la compétition – avec ses doutes non encore résolus. Le match était un peu comme un couple de boxeurs poids lourds chargeant mais incapables de porter le coup de grâce, et après un match nul et vierge, la Colombie est sortie des tirs au but. En demi-finale de mardi, Messi devient le dernier rival n ° 10 que Barrios and Co. cherchera à neutraliser.