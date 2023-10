Lionel Messi en tête de la liste des salaires de la MLS avec un record de 20 millions de dollars

L’attaquant de l’Inter Miami Lionel Messi est le joueur le mieux payé de la MLS, avec une rémunération annuelle garantie record de 20,4 millions de dollars, selon la MLS Players Association. annoncé mercredi.

Cette marque inclut uniquement le salaire de Messi. Plus tôt cette année, Jorge Mas, copropriétaire de Miami, a révélé au journal espagnol El País que la rémunération totale de Messi, qui comprend une réduction de l’accord Apple TV de la ligue, se situe entre 50 et 60 millions de dollars.

L’arrivée de Messi à la mi-saison, ainsi que celle de ses coéquipiers Sergio Busquets (1,775 million de dollars) et Jordi Alba (1,25 million de dollars), ont propulsé les Herons au sommet du classement des salaires des équipes de la MLS, avec une rémunération totale garantie de 39,419 millions de dollars. C’est plus du double des 18,88 millions de dollars que l’équipe dépensait à la même époque l’année dernière.

Le salaire garanti de Messi est le plus élevé de l’histoire de la MLS, devançant Lorenzo Insigne du Toronto FC, deuxième sur la liste de mercredi avec 15,4 millions de dollars. Xherdan Shaqiri du Chicago Fire (8,15 millions de dollars), Javier « Chicharito » Hernandez du LA Galaxy (7,44 millions de dollars) et Federico Bernardeschi de Toronto (6,3 millions de dollars) complètent le top cinq.

Toutes les données datent du 15 septembre 2023. Les données salariales ont été annualisées pour des joueurs comme Messi qui ont rejoint la ligue pendant le mercato estival.

Lionel Messi a mené l’Inter Miami à la gloire de la Coupe des Ligues mais n’a pas été en mesure de guider l’équipe vers les séries éliminatoires de la MLS. Megan Briggs/Getty Images

L’arrivée de Messi a contribué à porter la rémunération de base garantie moyenne pour l’ensemble des joueurs de la MLS à 543 207 $, en hausse de 5,5 % par rapport à la barre des 514 729 $ de septembre 2022. Les salaires des joueurs au bas de l’échelle salariale continuent de s’améliorer, puisque la rémunération de base médiane garantie de la ligue était de 282 125 $, en hausse de 13,4 % par rapport à la barre des 248 688 $ de septembre 2022.

La MLS et la MLSPA en sont à la troisième année de la convention collective (CBA) convenue en février 2021. La CBA actuelle court jusqu’à la fin de la saison 2027.

En termes de masse salariale de l’équipe basée sur la rémunération de base garantie, le Toronto FC s’est classé deuxième derrière Miami avec 32,293 millions de dollars, suivi du LA Galaxy (25,039 millions de dollars), du LAFC, champion en titre de la Coupe MLS (20,841 millions de dollars) et du Chicago Fire (20,416 millions de dollars).

Orlando City avait la masse salariale la plus basse, soit 9,643 millions de dollars – en partie à cause du transfert en septembre de l’attaquant Ercan Kara au club turc de Samsunspor – suivi du CF Montréal (10,92 millions de dollars), du club d’expansion de St. Louis City (11,187 millions de dollars), du New York City (11,187 millions de dollars). York Red Bulls (11,331 millions de dollars) et l’Union de Philadelphie (13,291 millions de dollars).

Le FC Cincinnati, récemment couronné vainqueur du Supporters’ Shield, s’est classé 21e avec une compensation totale garantie de 14,349 millions de dollars.

Sur la base du classement actuel de la MLS avant le jour de la décision, les trois équipes qui dépensent le plus – Miami, Toronto et le Galaxy – rateront toutes les séries éliminatoires. L’Austin FC, classé sixième avec 19,166 millions de dollars, est l’autre équipe parmi les 10 plus dépensiers à manquer les séries éliminatoires.