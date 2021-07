Lionel Messi en tête de la liste des footballeurs favoris pour remporter le Ballon d’Or 2021

Après avoir été annulée l’année précédente, la course au Ballon d’Or 2021 bat désormais son plein alors que les grands et les bons du monde du football visent à nouveau le plus grand honneur individuel du jeu. Même si le premier prix ne sera remis qu’à la fin de l’année, les performances des semaines à venir contribueront grandement à déterminer le prix. Avec la fin de la saison européenne et la fin du Championnat d’Europe et de la Copa America, les meilleurs joueurs du monde commencent à apparaître.

Le skipper de Barcelone Lionel Messi est désormais en tête de la course pour remporter le prestigieux prix Ballon d’Or de cette année. L’international argentin est actuellement en avance sur les prétendants Harry Kane et N’Golo Kante, selon le rapport sur SportsBible.

Bien que l’équipe de la Liga n’ait pas réussi à remporter le titre espagnol, l’attaquant talismanique était en forme scintillante pour les Blaugrana la saison dernière. Messi, qui est désormais agent libre après l’expiration de son contrat avec Barcelone fin juin, a remporté le trophée de la Copa del Rey avec la Liga. Au cours de cette période, Messi a marqué 30 buts impressionnants au cours de la saison de la Liga pour terminer meilleur buteur l’année dernière devant son rival du Real Madrid, Karim Benzema.

Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a continué sur la scène internationale puisque le capitaine argentin joue également pour son pays lors de la Copa America de cette année. L’attaquant vedette a marqué quatre fois et enregistré quatre passes décisives alors que les hommes de Lionel Scaloni affronteront désormais la Colombie en demi-finale de la Copa America mercredi.

Selon un Vérificateur de cotes rapport, les bookmakers ont placé la star de Barcelone comme favorite pour remporter le prix tant convoité cette année. Voici les cotes actuelles des 15 meilleurs joueurs en lice pour le Ballon d’Or :

Lionel Messi

Harry Kane

N’Golo Kanté

Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Neymar

Rahim Sterling

Kevin De Bruyne

Romelu Lukaku

Ciro Immobile

Phil Foden

Erling Haaland

Monture maçon

Serge Gnabry

