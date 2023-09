Lionel Messi en tête de la liste 2023 des maillots les plus vendus de la MLS

La star de l’Inter Miami, Lionel Messi, est en tête de la liste des maillots MLS les plus vendus en 2023, selon la ligue. annoncé vendredi.

La liste était basée sur les ventes réalisées sur la boutique en ligne de la MLS du 1er janvier au 12 septembre, le vainqueur de la Coupe du monde de 36 ans étant arrivé en tête même s’il n’a fait ses débuts à Miami qu’en juillet.

Après l’Argentin dans le top cinq se trouvent João Klauss du St. Louis City SC, Hany Mukhtar du Nashville SC, Sebastián Driussi de l’Austin FC et Carlos Vela du LAFC.

Les coéquipiers du club de Messi, Sergio Busquets (n°13) et Josef Martínez (n°21) figuraient également dans la liste des 25 meilleurs maillots vendus de la MLS.

Messi a connu un début de carrière incroyable à Miami, marquant 11 buts et ajoutant cinq passes décisives en 12 apparitions et aidant son nouveau club à remporter le titre de la Coupe des Ligues et à atteindre la finale de l’US Open Cup.

Cependant, il a souffert d’une blessure persistante à la jambe ces dernières semaines qui lui a fait rater la défaite finale de l’US Open Cup mercredi contre le Houston Dynamo.

Il reste incertain pour le match de samedi contre le New York City FC alors que Miami cherche à se qualifier tardivement pour les séries éliminatoires de la Coupe MLS avec seulement cinq matchs à jouer dans son calendrier de saison régulière.