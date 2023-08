Lionel Messi en MLS est un rêve devenu réalité pour le sport américain

Le jeu Onside/Hors-jeu est de retour ! Chaque semaine, Luis Miguel Echegaray discute de l’actualité du monde du football, notamment des performances exceptionnelles, des matchs que vous avez peut-être manqués et des éléments à surveiller dans les prochains jours. Cette semaine, LME se prononce sur Messi Mania, l’ultime outsider de la Premier League et l’influence de la Saudi Pro League sur le mercato.

SUR LE CÔTÉ

Messi et l’Amérique : un match paradisiaque

Mercredi soir, Lionel Messi a conquis un autre morceau de l’Amérique. Cette fois, c’est le FC Cincinnati qui est devenu la superstar argentine et l’Inter Miami CF a obtenu un billet pour la finale de l’US Open Cup, la plus ancienne compétition de football en cours dans le pays. C’était quelques jours après avoir remporté la Coupe des Ligues, le tout premier trophée du club.

Le match de mercredi a eu les mêmes échos que ceux que nous avons entendus depuis qu’il a disputé son premier match pour Miami le 21 juillet contre Cruz Azul. « Messi, Messi, Messi », scandaient les fans de Miami et de Cincy. Des enfants, des adultes et même des personnes âgées (j’ai personnellement vu trois grand-mères de l’Ohio dans l’enceinte du stade TQL) porter son maillot argentin.

Huit matches en 32 jours. De Dallas à Philly, en passant par Cincy et le sud de la Floride, le sentiment national semble s’aligner sur quelque chose qui me tient extrêmement à cœur : Messi est la plus grande arrivée dans l’histoire du sport américain, et quand tout sera dit et fait, il aura été (avec avec Michael Jordan), la plus grande star à avoir jamais joué ici.

Grâce à sa reconnaissance mondiale, lorsque la Coupe du monde aura lieu dans ce pays en 2026, j’ose dire qu’il pourrait même surpasser la Jordanie. Non, je ne compare pas ces athlètes ni n’évoque une rivalité ; Je dis simplement que le spectacle de Messi est que gargantuesque.

Et il n’a même pas encore joué à un match de MLS.

Maintenant, les gens vont s’en moquer. Ils commenteront avec colère, défendant d’autres athlètes et d’autres scénarios, mais cela ne m’intéresse tout simplement pas.

J’ai couvert son histoire avant même son arrivée, en discutant avec des gens de tout le pays et en voyant comment ce petit homme écrit un nouveau chapitre du sport et de la culture en Amérique. Je continue de recevoir des SMS et des e-mails d’amis qui ne se sont jamais intéressés au jeu auparavant. J’ai interviewé des gens de tous les coins d’Amérique et discuté avec des athlètes professionnels et des entraîneurs de différentes institutions. J’ai parlé à Messi lui-même et j’ai vu ce qui orbite autour de lui.

En termes simples, ce qui se passe actuellement est spectaculaire.

Les choses vont ralentir à un moment donné. C’est tout à fait naturel qu’ils le fassent. Après tout, Messi devra faire une pause ; il a déjà montré une certaine fatigue cette semaine, et je ne sais même pas s’il débutera samedi contre les Red Bulls de New York. L’Argentine aura également besoin de ses services le mois prochain, et puis il y aura l’intersaison.

Mais sachez ceci : la vague de Lionel Messi ne s’arrêtera que lorsqu’il décidera qu’elle s’arrête. Pour le reste d’entre nous, simples mortels ? Nous ne pouvons qu’espérer assister et apprécier sa force écrasante chaque fois qu’elle viendra en ville.





À Postecoglou : l’ultime outsider de la Premier League

Quand Ange Postecoglou avait 4 ou 5 ans, son père a perdu son entreprise en Grèce après le coup d’État militaire de 1967, obligeant sa famille à émigrer en Australie. Après un mois de voyage en bateau, ils sont finalement arrivés à leur nouvelle maison.

« Les gens interprètent mal l’histoire de l’immigration. On entend souvent dire : ‘Les gens immigrent dans un autre pays pour une vie meilleure’, et ce n’est pas l’histoire de ce qu’est un immigrant », a déclaré le manager de Tottenham Hotspur. a dit. « Un immigrant part dans un autre pays pour offrir des opportunités à la prochaine génération. »

Je ne peux pas vous dire à quel point je m’identifie à ce sentiment, mais plus important encore, cette citation est la philosophie selon laquelle Postecoglou vit. Le sacrifice altruiste de ses parents est quelque chose qui l’accompagne toujours. Il leur doit tout, et d’ailleurs toute sa philosophie sur le terrain est un hommage à son histoire d’immigré.

Il aurait déclaré à quel point il aimait entraîner des équipes que son père apprécierait : affamées, nobles et non égoïstes. Postecoglou est honnête et confiant sans le poids de l’arrogance. Sa résilience est née d’un esprit combatif né sur ce bateau vers l’Australie. Il est le James J. Braddock du football, incapable de tourner le dos à un défi et se battant toujours avec une mentalité de col bleu sans vergogne.

En conséquence, cela s’applique désormais également aux Spurs.

jouer 1:33 Comment les Spurs étaient « bien en avance » sur Manchester United lors de la victoire 2-0 Steve Nicol explique comment Tottenham a été nettement meilleur que Manchester United lors de sa victoire 2-0 en Premier League.

Dans un pays d’ego et de machinations égoïstes, j’aime beaucoup Postecoglou, qui nous rappelle les valeurs ultimes de la vie à travers son management. Même si le succès avec Tottenham dépend en grande partie de la direction et du président Daniel Levy, ne vous y trompez pas : je m’attends à un esprit combatif de la part des Spurs cette saison, car chaque joueur fera tout ce qui est en son pouvoir pour être à la hauteur des valeurs et des attentes énormes du manager.

Postecoglou est un combattant, mais il croit aussi à l’empathie, au travail acharné et au dévouement ; tous les ingrédients nécessaires pour une équipe de Tottenham qui a depuis si longtemps besoin d’une identité. Ils en ont désormais un grâce à Postecoglou.

Oubliez Harry Kane. C’est l’homme qui peut vraiment aider les Spurs.

HORS-JEU

Les dépenses saoudiennes devraient inciter à repenser le mercato

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a raison. Le calendrier des transferts de la Saudi Pro League, qui ne se termine que le 20 septembre, constitue un casse-tête supplémentaire pour les clubs européens, dont la propre fenêtre se ferme au début du mois. Ces semaines supplémentaires, à craindre de perdre potentiellement un joueur qui ne pourra être remplacé sur le marché des transferts qu’en janvier, peuvent s’avérer anxiogènes.

« Je pense que nous devons changer cela [the window closing on Sept. 20] », a déclaré Arteta vendredi. » Beaucoup de gens sont impliqués dans ce processus et ils auraient leur mot à dire, la propriété ferait de même. Ce serait sur la table comme pour n’importe quelle offre et il faudrait l’examiner. La seule chose que je dis, c’est que ce n’est pas idéal parce que ce sont des concurrents. »

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, qui s’est également occupé des intérêts saoudiens pour sa star Mohamed Salah, a également évoqué cette question, suggérant que tout le monde devrait fonctionner selon le même calendrier : « Si [Saudi] Si vous voulez faire partie du système, alors vous faites votre travail en même temps. »

L’idée même des fenêtres de transfert doit être considérablement repensée, et potentiellement elles devraient être complètement abolies.

Le format actuel de la Premier League a été introduit en 2002-03, et avant cela, les joueurs pouvaient être transférés tout au long de la saison jusqu’au 31 mars. Le concept a été introduit à l’origine pour protéger les effectifs et la stabilité financière des clubs. Mais maintenant ? C’est un cirque pour les agents et leurs contemporains, encourageant les mouvements et influençant la rhétorique pour réclamer soit un meilleur contrat, soit un transfert ailleurs.

Le mercato n’est pas une fenêtre en tant que telle, mais plutôt un ensemble de portes par lesquelles les agents peuvent pousser leurs clients.

Et si nous supprimions complètement la fenêtre de janvier et fermions celle d’été avant le 15 juillet ? Cela pourrait aider les clubs à planifier correctement la saison à venir et à créer une culture de pré-saisons respectées et protégées.

S’il y a une blessure grave au cours de l’été, il pourrait peut-être y avoir un moyen de remplacer le joueur dans certaines circonstances et avec un ensemble de limitations telles que restreindre les ajouts à l’académie ou aux joueurs nationaux. Si le calendrier du football s’allégeait un jour pour les joueurs, moins de blessures se produiraient et un été plus sain et plus calme pourrait avoir lieu.

jouer 0:31 Klopp: La réponse serait non à toute offre de Salah Jurgen Klopp dit qu’il est impossible que Liverpool laisse Mohamed Salah partir au milieu de l’intérêt d’Al Ittihad pour la Saudi Pro League.

Rien n’est parfait et l’argent parlera toujours, mais des directives plus strictes pourraient aider tout le monde à respecter le même calendrier et le même protocole. Cela pourrait également améliorer les relations entre les joueurs et les employeurs.

Le cirque des transferts d’aujourd’hui est préjudiciable, inutile et nous éloigne encore plus de la raison pour laquelle nous sommes ici en premier lieu : le jeu lui-même.

Dernier mot

Enfin! En raison de la pression, les kits de gardienne des équipes féminines, y compris celui de la formidable n°1 anglaise Mary Earps, seront disponibles à l’achat pour les fans, a annoncé Nike jeudi.

N’ayant pas pu les acheter pendant toute la durée de la compétition, une pétition rassemblant plus de 150 000 signatures avait circulé et le géant du sportswear basé à Beaverton, dans l’Oregon, a été contraint d’accepter.

« Nous reconnaissons que pendant le tournoi, nous n’avons pas servi les supporters qui souhaitaient montrer leur passion et leur soutien aux gardiens de l’équipe », indique le communiqué de Nike. « Nous nous engageons à vendre au détail des maillots de gardienne de but féminins pour les tournois majeurs à l’avenir. »

Cela n’a jamais eu besoin d’être une chose, surtout lors d’une année de Coupe du Monde. Nike a appris sa leçon et, espérons-le, toutes les marques en tireront une leçon précieuse : connaissez votre client.