Lionel Messi en chiffres: Après 791 buts et sept Ballon d’Or – une victoire pourrait cimenter sa place de plus grand footballeur du monde | Nouvelles du monde

Avec 791 buts étonnants pour le club et le pays, 41 trophées d’équipe et un record de sept Ballon d’Or à son nom, Lionel Messi a déjà assuré son statut de véritable grand footballeur.

Mais dimanche, une seule chose compte pour la légendaire star argentine : remporter la Coupe du monde.

Le joueur de 35 ans dirigera son équipe ce soir dans l’espoir de remporter le trophée qui lui a jusqu’à présent fait allusion – et le plus grand de tous.

Une victoire comblerait un trou dans son armoire à trophées déjà exhaustive et mettrait simultanément fin à 36 ans de blessure pour l’Argentine, qui a remporté le tournoi pour la dernière fois en 1986 grâce à une autre légende de l’Albiceleste, Diego Maradona.

Un maillot géant de Messi est accroché au centre de Rosario, la ville natale du capitaine argentin





Pour beaucoup, une victoire en Coupe du monde cimenterait également le statut de Messi en tant que plus grand footballeur à avoir jamais honoré la planète après des années de débat entre ses fans et Cristiano Ronaldo.

Mais il devra d’abord guider son équipe devant le champion en titre, la France, qui cherchera à écrire sa propre histoire au stade Lusail du Qatar dimanche, en devenant seulement la troisième équipe à remporter deux trophées de Coupe du monde consécutifs.

Avant le choc de ce soir, qui, selon Messi, sera probablement sa dernière apparition en Coupe du monde, Sky News examine ici la carrière sensationnelle de la superstar argentine, en chiffres.

1987 – Une étoile est née

Né d’un père directeur d’usine sidérurgique et d’une mère qui travaillait dans un atelier de fabrication d’aimants, Messi a grandi dans une famille passionnée de football dans la ville centrale argentine de Rosario, au nord-ouest de Buenos Aires.

Enfant, il jouait constamment au football avec ses frères aînés Rodrigo et Matias, ainsi qu’avec ses cousins ​​Maximiliano et Emanuel Biancucchi, tous deux devenus footballeurs professionnels.

Il a commencé à jouer dans une équipe à l’âge de quatre ans, avant de rejoindre le club local Newell’s Old Boys à l’âge de six ans, où il a montré ses prouesses de buteur avec près de 500 buts dans une équipe de jeunes surnommée “The Machine of ’87”.

Une petite peinture murale représentant Lionel Messi enfant décore le mur d’un terrain de football utilisé par les équipes de jeunes des Newell’s Old Boys. Photo : AP



Mais on a découvert plus tard qu’un jeune Messi souffrait d’un déficit en hormone de croissance, une condition qui menaçait sa future carrière.

Son père a d’abord utilisé sa propre assurance maladie pour couvrir le traitement de 1 000 $ par mois, qui impliquait que Messi injecte des hormones dans ses jambes chaque nuit.

Après la fin de la couverture d’assurance pour le traitement, le père de Messi a demandé à Newell de contribuer.

Cependant, le club, en partie en raison de la situation économique difficile du pays à l’époque, a refusé de financer entièrement le traitement.

13 – L’âge que Messi a signé pour Barcelone

Le père de Messi a cherché plus loin, en Espagne, un club qui, espérait-il, aiderait à financer le traitement hormonal de son fils, menant à des essais avec Barcelone.

Messi célèbre son but contre le Betis lors d’un match de Ligue espagnole en 2006. Photo : AP



Après une première hésitation du côté de la Liga, le directeur de l’équipe première du club, Charly Rexach, sans papier à portée de main, a proposé à la famille de Messi un contrat sur une serviette.

Messi terminerait son traitement à l’hormone de croissance à l’âge de 14 ans, puis, après l’approbation de la fédération espagnole de football, rejoindrait la célèbre académie des jeunes La Masia de Barcelone.

Il est devenu membre de la plus grande équipe de jeunes de Barcelone, marquant 36 buts en 30 matchs et aidant à guider son équipe vers un triplé sans précédent en championnat et en coupe.

17 – Les débuts professionnels de Messi

Après avoir dominé dans les ligues de jeunes, Messi, un petit attaquant de 5 pieds 7 pouces avec un centre d’équilibre bas, un excellent contrôle du ballon et un pied gauche brillant, a fait ses débuts en équipe première à l’âge de 16 ans lors d’un match amical.

Ses premiers débuts professionnels ont eu lieu à l’âge de 17 ans et trois mois, le plus jeune joueur de Barcelone de tous les temps, lors d’un match contre l’Espanyol en octobre 2004.

L’Argentin Lionel Messi sourit lors d’une conférence de presse à Buenos Aires en 2005. Photo : AP



Cette saison-là, il a joué 244 minutes en neuf matches, marquant son premier but contre Albacete en mai 2005.

En août de la même année, il fait ses débuts avec l’Argentine, lors d’une victoire 2-1 contre la Hongrie.

791 – Total des buts en compétition de Messi *jusqu’à présent

Sur 1 002 matchs professionnels pour le club et le pays, Messi a un retour stupéfiant de 791 buts.

Bien qu’il y ait beaucoup de débats, en raison d’un manque de records officiels et de l’opportunité d’inclure les buts marqués lors de matchs amicaux, selon la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football, Messi n’est que derrière son rival Cristiano Ronaldo dans le classement des buts de tous les temps. .

Mais il a 350 passes décisives à son actif – 116 de plus que Ronaldo – et a disputé 143 matchs de moins.

L’Argentin Lionel Messi lors d’un match contre l’Angola en 2006



Messi détient un certain nombre de records de buts, notamment en étant le meilleur buteur de tous les temps à Barcelone (627) et en Argentine (96).

Il détient également le record du monde du plus grand nombre de buts (71) en une seule saison, battant le précédent record de 67 du légendaire attaquant allemand Gerd Muller.

Messi a 11 buts en Coupe du monde jusqu’à présent dans sa carrière, sur cinq tournois, et est le seul joueur de l’histoire à avoir marqué un but en Coupe du monde à l’adolescence, dans la vingtaine et la trentaine.

41 – Le nombre de trophées remportés par Messi *jusqu’à présent

Avec 40 trophées de clubs et internationaux à son actif, une victoire en Coupe du monde rapprocherait Messi du titre de footballeur le plus décoré de l’histoire, actuellement détenu par son ancien coéquipier, l’arrière droit brésilien Dani Alves (42 ans).

En deux décennies avec Barcelone, Messi a remporté 10 titres de la Liga, sept trophées de la Ligue des champions et 15 coupes nationales.

Andres Iniesta de Barcelone, à droite, et Lionel Messi soulevant le trophée de la Ligue des champions 2009. Photo : AP



Il a également remporté la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe d’Europe à trois reprises chacun.

Pour l’Argentine, il a remporté presque toutes les grandes compétitions internationales, la Coupe du monde étant la seule à lui échapper jusqu’à présent, y compris la Copa America, la Finalissima et une médaille d’or olympique.

Il compte un titre de Ligue 1 avec son club actuel, le Paris Saint-Germain.

49 – Le nombre d’honneurs individuels remportés par Messi *jusqu’à présent

Ronaldinho, à gauche, Samuel Eto’o, à droite, et Messi, au centre, avec son Golden Boy Trophy en 2005



Outre les honneurs de club et internationaux, Messi a également une masse de récompenses individuelles, dont un record de sept trophées Ballon d’Or, le dernier en 2021.

Il a également neuf prix du joueur le plus utile (MVP) de la Liga et le Ballon d’or de la Coupe du monde 2014 – un tournoi dans lequel son équipe argentine a perdu en finale contre l’Allemagne.

Messi a également six récompenses européennes du Soulier d’or et un trophée MVP pour la Copa America 2021, dans laquelle il a joué un rôle déterminant dans la conduite de l’Argentine vers le succès.

Trois – Les enfants de Messi

Lionel Messi avec sa femme Antonella Roccuzzo et leurs fils au Ballon d’Or.



En dehors du terrain, Messi a trois enfants, Thiago, né en 2012, Mateo, né en 2015, et Ciro, né en 2018, avec sa femme Antonella Roccuzzo.

Le couple est ensemble depuis l’âge de 20 ans.

Comme Messi, Roccuzzo est originaire de la ville argentine de Rosario, où ils se sont mariés en 2017.