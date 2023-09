Lionel Messi emménage dans une somptueuse maison de 10 millions de dollars à Fort Lauderdale

Lionel Messi s’installe dans une nouvelle maison à Fort Lauderdale. Depuis qu’il a rejoint l’Inter Miami cet été, Messi a prospéré sur le terrain. Sa forme de but maximale a rapporté d’énormes dividendes au club. Par exemple, l’Inter Miami a remporté son premier trophée avec la première Coupe des Ligues. Désormais, Messi montre son succès en dehors du terrain avec une maison de luxe à Fort Lauderdale.

Le Héraut de Miami a récupéré un acte acte pour une maison de 10,75 millions de dollars à Fort Lauderdale. Le domaine en bord de mer dans la communauté fermée se trouve à seulement 15 minutes en voiture du stade DRV PNK, domicile de l’Inter Miami. La maison de 10 chambres mesure 10 500 pieds carrés et possède 170 pieds de front de mer. Situé dans une impasse, il est à peu près aussi calme que Messi peut l’être pour une ville animée comme Miami. La propriété au bord de l’eau comprend une piscine et un endroit pour amarrer un bateau s’il en achète un.

Messi et sa famille étaient à la recherche d’un foyer permanent depuis que l’Argentin a finalisé son transfert en MLS cet été. Il cherchait une propriété entre Boca Raton et Fort Lauderdale. Cette maison est au cœur de Fort Lauderdale et il en a fait l’achat le 1er septembre.

Messi, avec sa femme Antonella et leurs trois fils, habiteront la maison unifamiliale pendant au moins les trois prochaines années. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde a signé un contrat avec l’Inter Miami qui expire à la fin de la campagne 2025. Par conséquent, il pourra découvrir le nouveau stade de l’Inter Miami au Miami Freedom Park. La construction du nouveau site a officiellement débuté il y a quelques semaines seulement.

La nouvelle maison de Messi permet à la star de s’installer à Fort Lauderdale

Même si le club représente Miami, la population du sud de la Floride sera heureuse d’accueillir Lionel Messi dans ses rangs. Messi, l’une des personnes les plus connues au monde, s’intègre bien dans le glamour de Miami. Le joueur a beau être assez réservé dans sa vie en dehors des terrains, cela ne l’empêche pas d’investir dans une belle maison.

La star gagne beaucoup d’argent aux États-Unis. Certains rapports indiquent qu’il gagne plus de 60 millions de dollars par an. Il partage également les revenus avec Adidas et Apple concernant les ventes de kits et les abonnements au MLS Season Pass.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire