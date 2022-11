Lionel Messi égalise le record de Diego Maradona avec huit buts en Coupe du Monde de la FIFA

Le capitaine argentin Lionel Messi a égalé le record du légendaire Diego Maradona pour l’Argentine après avoir marqué son huitième but en Coupe du Monde de la FIFA. Messi a réalisé cet exploit lors du match contre le Mexique lorsqu’il a fourni la percée à son équipe à la 64e minute avec une frappe scintillante à longue portée. Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a tenté un tir bas dans le coin inférieur droit depuis l’extérieur de la surface.

Plus tard, il a ajouté plus au score de l’équipe en aidant Enzo Fernandez, qui a dépassé un défenseur mexicain et a tiré un puissant tir dans le coin supérieur droit pour sceller le match 2-0 en faveur de l’Argentine.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les buts de Messi sont toujours un régal pour les yeux de ses fans, mais une frappe magique en Coupe du monde est devenue spéciale pour beaucoup. Avec son but, il a égalé le légendaire Diego Maradona en termes de plus grand nombre d’apparitions en Coupe du Monde de la FIFA pour l’Argentine, les deux ayant disputé 21 matchs chacun.

De plus, Messi a ajouté une autre distinction à son nom en égalant son rival de longue date Cristiano Ronaldo avec huit buts chacun en Coupe du Monde de la FIFA. Il n’est que derrière Gabriel Batistuta en tant qu’Argentin ayant obtenu le meilleur score en Coupes du Monde de la FIFA (10).

Dimanche, c’était le spectacle complet de Messi alors que les footballeurs mexicains avaient du mal à garder le ballon loin de lui. Au fur et à mesure que le match avançait, le Mexique s’efforçait de prendre le contrôle de Messi, mais l’homme du PSG était dans une forme magnifique car il s’assurait de trouver les bons espaces et les bonnes opportunités au but.

“La première mi-temps a été difficile à cause de la façon dont ils ont défendu”, a déclaré le capitaine argentin. “Nous n’avons pas pu trouver d’espace et n’avons pas déplacé le ballon comme nous le voulions.

“En deuxième mi-temps, nous avons réussi à avoir plus de possession de balle et à trouver de l’espace entre les lignes. Nous avons commencé à rapprocher le ballon de la surface (de penalty) et à jouer notre jeu normal”, a-t-il ajouté.

EXCLUSIF | Les États se concentrant sur quelques sports, aidés par le soutien des entreprises, peuvent être une voie à suivre : Viren Rasquinha

Un certain nombre de records existent au nom de Messi car il est déjà le joueur le mieux capé d’Argentine avec 168 matchs à son actif, tout en marquant 94 buts pour sa nation, ce qui est également un record.

Désormais, l’équipe dirigée par Messi affrontera la Pologne le 1er décembre au stade 974, au Qatar.

« Nous savions que si nous ne gagnions pas aujourd’hui, nous serions éliminés et que si nous gagnions (notre destin) dépendrait de nous. Heureusement, nous avons pu gagner et cela nous rend très heureux. C’est un poids sur nos épaules et nous pouvons recommencer contre la Pologne”, a déclaré Messi après sa victoire contre le Mexique.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici