Lionel Messi égale le record de Lothar Matthaus pour la plupart des apparitions

La star argentine Lionel Messi a égalé le record de Lothar Matthaus pour le plus grand nombre d’apparitions en Coupe du Monde de la FIFA avec son 25e titularisation en demi-finale de mardi contre la Croatie.

Messi est l’un des six hommes à avoir disputé cinq Coupes du monde aux côtés d’Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Rafa Marquez, Andres Guardado et Cristiano Ronaldo.

Messi et Rafa Marquez ont fait un record conjoint de 18 apparitions en tant que capitaine de la Coupe du monde. Ils sont suivis de Diego Maradona (16).

Paolo Maldini détient le record du plus grand nombre de minutes jouées en Coupe du monde : 2 217. Messi est sur 2 104 et pourrait battre le record si la demi-finale de l’Argentine contre la Croatie se prolongeait.

Messi est le seul joueur à avoir enregistré une passe décisive en cinq Coupes du monde. Ses challengers les plus proches sont Pelé, Grzegorz Lato, Diego Maradona et David Beckham, qui ont marqué des buts en trois éditions chacun.

Pelé détient le record du plus grand nombre de passes décisives en phase à élimination directe (6). Messi en a cinq à son actif.

Gabriel Batistuta et Messi sont les meilleurs buteurs argentins de la Coupe du monde avec 10 buts chacun. Ils sont suivis de Diego Maradona (8), Guillermo Stabile (8), Mario Kempes (6) et Gonzalo Higuain (5).

Messi est le seul joueur à avoir marqué en Coupe du monde à l’adolescence, entre 20 et 30 ans. Pelé a manqué d’accomplir la même chose de quatre mois.

Messi a marqué ses premiers et derniers buts en Coupe du monde à 16 ans et 176 jours d’intervalle. La deuxième plus grande durée de l’histoire de la Coupe du monde appartient à Cristiano Ronaldo à 16 ans et 160 jours.

Le joueur du match, décerné pour la première fois en 2002, a été décerné à Messi neuf fois sans précédent. Son quatre à Brésil 2014 est un record pour une édition qu’il partage avec Wesley Sneijder, qui a reçu le même à Afrique du Sud 2010.

Miroslav Klose a disputé 17 victoires en Coupe du monde. Messi est actuellement sur 15.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le milieu de terrain Leandro Paredes et le défenseur Nicolas Tagliafico ont été intégrés à la formation de départ de l’Argentine.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a repêché à Tagliafico à la place de l’arrière gauche suspendu Marcos Acuna et Paredes a pris la place du demi-centre Lisandro Martinez.

Le changement signifie que l’Argentine reviendra probablement à quatre à l’arrière plutôt qu’à la défense à cinq hommes avec des arrières avancés qu’elle a utilisés lors de la victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas.

Scaloni reste avec la même ligne avant qu’il a opérée contre les Néerlandais avec Messi jouant derrière Julian Alvarez.

L’entraîneur croate Zlatko Dalic a nommé une équipe inchangée à celle qui a battu le Brésil aux tirs au but en quart de finale avec Andrej Kramaric comme attaquant central.

L’attaquant Bruno Petkovic, dont le but tardif en prolongation a contraint le match à une séance de tirs au but, repart sur le banc.

Argentine vs Croatie Composition de départ :

Argentine (4-4-2)

Emiliano Martínez ; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico ; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister ; Lionel Messi (capitaine), Julian Alvarez

Entraîneur : Lionel Scaloni (ARG)

Croatie (4-3-3)

Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa ; Luka Modric (capitaine), Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic ; Mario Pasalic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic

Entraîneur : Zlatko Dalic (CRO)

Arbitre: Daniele Orsato (ITA)

(Avec les contributions des agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici