Lionel Messi éclate de rire après que “Teenage Mutant Ninja Turtle Plushie” lui ait été lancé

Lionel Messi a eu une réaction humoristique après avoir reçu une “peluche Teenage Mutant Ninja Turtle” lors du défilé à domicile de l’Argentine, les fans supposant qu’il s’agissait d’une référence à son coéquipier du club Kylian Mbappe.

L’Argentine a remporté la Coupe du monde pour la troisième fois le 18 décembre et la première fois depuis 1986. Le match n’a pas été facile, mais Lionel Messi et Cie l’ont emporté 4-2 aux tirs au but. Messi et Angel di Maria ont mené l’Albiceleste 2-0 en première mi-temps, mais Mbappe a ramené cette équipe française dans le match en inscrivant deux buts rapides en deux minutes.

Nous assistions à un thriller et le match n’a pas manqué de décevoir alors même que les choses se dirigeaient vers la prolongation. Lionel Messi a marqué un autre but d’embrayage dans le temps supplémentaire avant que Mbappe, 23 ans, n’égalise à nouveau sur penalty à la 118e minute.

Emiliano Martinez a sauvé le tir de Kingsley Coman lors de la séance de tirs au but alors qu’Aurélien Tchouameni a traîné son tir loin du poteau. Les Argentins ont envoyé leurs pénalités à la perfection alors qu’ils mettaient enfin la main sur l’illustre trophée qui se faisait attendre depuis longtemps.

Messi et ses coéquipiers ont atteint l’Argentine lundi pour défiler pour la première fois le trophée de la Coupe du monde. De nombreux fans ont choisi de jeter des cadeaux vers leur bus à toit ouvert, mais un cadeau, en particulier, a attiré l’attention de Lionel Messi ainsi que des internautes.

Les fans ont lancé une peluche vers la superstar de 35 ans qui a remarqué qu’elle avait un bandeau orange. Il laissa échapper un rire et décida de lancer le jouet dans la foule alors qu’il était assis à côté de Rodrigo de Paul.

Les fans pensent que c’était “Michel-Ange” des Teenage Mutant Ninja Turtles, une référence sournoise à la superstar française Kylian Mbappe.

🚨 Un fan argentin a jeté un “Teenage Mutant Ninja Turtle Toy” à Lionel Messi lors du défilé de la Coupe du monde argentine. pic.twitter.com/YnXnRgAiL8 — AZR (@AzrOrganization) 20 décembre 2022

Blague à part, l’attaquant français de 23 ans a connu un tournoi incroyable, devenant le deuxième joueur de l’histoire à réussir un tour du chapeau lors d’une finale de Coupe du monde. Il a marqué huit buts en sept matchs pour remporter le Golden Boot au Qatar. Ses huit buts sont les plus marqués par un joueur en une seule édition de la Coupe du monde depuis que Ronaldo en a marqué huit en 2002 pour le Brésil.

Messi a remporté le Ballon d’Or pour ses exploits lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et a écrit une note émotionnelle sur Instagram après avoir remporté la Coupe du Monde. Le message était sous-titré comme

« Champions du monde ! J’en ai rêvé tant de fois, je le voulais tellement que je ne suis toujours pas tombé, je n’arrive pas à y croire. Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous démontrons une fois de plus que les Argentins, lorsque nous nous battons ensemble et unis, nous sommes capables de réaliser ce que nous avons décidé de faire. Le mérite appartient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités, c’est la force de tous se battre pour le même rêve qui était aussi le rêve de tous les Argentins… Nous l’avons fait !!!”

Il est devenu le post le plus liké de l’histoire d’Instagram.

