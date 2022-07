Lionel Messi du PSG envisage-t-il de retourner à Barcelone ou de s’aventurer en MLS ?

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Messi de retour à Barcelone?

Bien qu’il n’y ait aucune chance d’un déménagement immédiat, il y aura toujours un intérêt à Lionel Messil’avenir et Diario Sport ont approfondi ce que cela pourrait impliquer.

L’Argentin a encore un an sur son contrat au Paris Saint-Germain, mais le joueur de 35 ans attendra la fin de la saison pour décider de sa prochaine étape.

2 Connexe

Le rapport indique que Messi pourrait passer à la Major League Soccer, rester au PSG ou retourner à Barcelone – bien qu’il soit également mentionné qu’il pourrait même raccrocher ses crampons.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a déclaré que le “chapitre Messi” au Camp Nou n’était pas terminé. Le manager de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré qu’il était “impossible” de faire venir Messi pour le moment, mais il n’a pas définitivement fermé la porte à son retour dans le futur.

Le directeur commercial de l’Inter Miami CF a également fait allusion à un futur déménagement pour Messi, déclarant qu’un accord potentiel servirait de “point de référence pour le football aux États-Unis”.

Avant son arrivée au PSG en 2021, le joueur de 35 ans avait passé toute sa carrière à Barcelone, où il a marqué 672 buts en 778 apparitions et remporté de nombreux trophées.

Messi vise une première victoire en Coupe du monde avec l’Argentine plus tard cette année au Qatar. Il est le meilleur buteur de tous les temps de son pays avec 86 buts en 162 apparitions et l’année dernière a battu le record de Pelé du plus grand nombre de buts marqués pour une nation sud-américaine.

– Guide ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

PAPIER GOSSIP

– Le Real Madrid montre un intérêt à signer Fabien Ruiz en tant qu’agent libre en 2023 si son contrat à Naples n’est pas prolongé, rapporte Fabrice Romano. Carlo Ancelotti reste un grand fan de l’Espagnol après avoir initialement été l’homme qui a emmené le milieu de terrain à Naples pendant son séjour là-bas.

– La Juventus s’apprête à défier West Ham United pour signer l’ailier de l’Eintracht Francfort Filip Kostic, selon Calciomercato, qui ajoute que la Vieille Dame a contacté son agent pour voir où en sont les Hammers dans leurs négociations. L’Eintracht demande 15 millions d’euros et il pourrait également y avoir des demandes de 2,5 à 3 millions d’euros de bonus, il n’est peut-être pas trop tard pour que la Juventus agisse.

– Angelino a raté la défaite du RB Leipzig en Supercoupe d’Allemagne contre le Bayern Munich samedi afin de régler son avenir, comme le rapporte Sky Sports Allemagne. David Raum’L’arrivée imminente signifie que l’Espagnol ne serait plus aussi important et cherchera donc à partir, le TSG Hoffenheim étant une destination potentielle.

– L’AS Roma se déplacera pour signer un agent libre Andréa Belotti lorsque Eldor ChomurodovLe départ du prêt de Bologne est confirmé, rapporte Calciomercato. L’ancien attaquant de Turin préférerait de loin les rejoindre plutôt que Valence car cela lui permettrait de rester en Italie, et il demandera 3 millions d’euros mais pourrait se contenter de moins en fonction de la durée du contrat et des bonus offerts.

– Le PSG veut qu’Everton paie la quasi-totalité de Idrissa Gueyele salaire de s’il rejoint l’équipe de Premier League, comme le rapporte Fabrice Romano. Les clubs mènent actuellement des négociations pour conclure un accord après l’ouverture des pourparlers plus tôt cette semaine avec toutes les parties, y compris Gueye lui-même, intéressées par une décision. Romano avait précédemment mentionné que le PSG souhaitait le déplacer dès que possible.