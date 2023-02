Lionel Messi du PSG douteux pour le choc de l’UEFA Champions League contre le Bayern Munich

L’attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi est incertain pour le match aller des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League contre le Bayern Munich en raison d’un problème aux ischio-jambiers, a rapporté vendredi le quotidien sportif français L’Equipe.

Messi a disputé les 90 minutes de la défaite 2-1 du PSG contre l’Olympique de Marseille en Coupe de France mercredi, mais a ensuite ressenti une douleur aux ischio-jambiers, selon le rapport.

Il a ajouté que le joueur de 35 ans manquerait le déplacement du PSG en Ligue 1 à l’AS Monaco samedi, trois jours avant d’accueillir le Bayern.

Messi, qui a aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde en décembre, a marqué 15 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues pour le PSG cette saison.

Le club parisien est déjà privé de l’attaquant Kylian Mbappe pour le match contre les champions d’Allemagne après s’être blessé à la cuisse la semaine dernière.

Le match retour aura lieu à Munich le 8 mars.

Après la défaite du Coup de France, le mauvais spectacle du PSG sur le terrain fans de football furieux. Les vainqueurs en titre de la Ligue 1 ont été fustigés sur les réseaux sociaux après avoir organisé un spectacle horrible contre l’Olympique de Marseille.

L’ancien ailier français Jérôme Rothen s’est également ouvert sur la performance de Messi en huitièmes de finale. Dans une conversation avec RMC Sports via The Mirror, l’ancienne star du PSG a fustigé Messi, déclarant qu’un le renouvellement de son contrat est une mauvaise idée.

“L’extension de Messi est des taureaux ***, déjà en termes de nombre. Gérer les trois est compliqué. Après, il y a la masse salariale. Et on a vu que le PSG est coincé avec le fair-play financier. Car la masse salariale a explosé. Là-bas, vous avez la possibilité de récupérer une grosse somme d’argent car le salaire de Messi peut vous permettre de recruter et d’améliorer votre effectif. Pour autant, c’est une très mauvaise idée de prolonger Leo Messi”, a déclaré Jérôme Rothen.

En fait, la rumeur veut que Messi quitte le PSG au milieu de l’intérêt de Barcelone, de l’Inter Miami CF et des équipes saoudiennes.

Malgré toutes ces critiques, il est important de noter que Lionel Messi a enregistré 15 buts et 14 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues pour le PSG cette saison. Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a quitté son club d’enfance, Barcelone, pour signer au PSG à l’été 2021.

Lors de sa prochaine affectation, le PSG affrontera l’AS Monaco en Ligue 1 samedi.

(Avec les contributions des agences)

