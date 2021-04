L’Atletico Madrid a gardé le contrôle de la course au titre de la Liga en battant Huesca 2-0 à domicile avec des buts à chaque mi-temps par Angel Correa et Yannick Carrasco.

Correa a marqué pour la troisième fois en deux matchs pour donner l’avantage à l’Atletico peu de temps avant la mi-temps, l’Argentin dansant à travers la défense de Huesca et obtenant l’aide d’une déviation pour tirer dans le filet.

Huesca avait remporté deux de ses trois derniers matches et était resté dans le match, ayant même quelques chances de se niveler, jusqu’à ce que Marcos Llorente saute sur une balle lâche et se mette au carré pour que Carrasco le frappe dans le filet vide 10 minutes plus tard.

L’Atletico est en tête du classement avec 73 points après 32 matchs, devançant à trois reprises le Real Madrid qui a battu Cadix 3-0 mercredi. Huesca est 18e sur 27 points.

Lionel Messi a marqué deux fois Barcelone écrasé Getafe 5-2 pour rester dans la course au titre de la Liga.

Messi a donné au Barca une avance précoce avec l’aide d’une passe précise de Sergio Busquets, mais Getafe a égalisé avec un but contre son camp de Clement Lenglet.

Lionel Messi a marqué deux fois pour Barcelone lors de sa victoire 5-2



Les visiteurs ont ensuite concédé un but contre son camp calamiteux lorsque la passe arrière de Sofian Chakla a trompé le gardien David Soria et a coulé au-dessus de la ligne.

Messi a prolongé l’avance du Barça avant la mi-temps pour passer à 25 buts en Liga cette saison, mais les Catalans ont ralenti en seconde période et l’attaquant turc Enes Unal a réalisé une finition intéressante en convertissant un penalty à la 69e minute après un examen VAR pour une faute de Ronald Araujo.

Le défenseur uruguayen a fait amende honorable en se dirigeant dans le coin de Messi à la 87e minute pour prolonger l’avance du Barça et Antoine Griezmann a claqué un penalty dans le temps supplémentaire après avoir reçu le ballon par Messi.

La victoire a ramené le Barça à la troisième place avec 68 points, cinq derrière le leader de l’Atletico Madrid mais avec un match en cours.

Real Sociedad a mis fin à une série de cinq matchs de championnat sans victoire avec un succès 2-1 sur Celta Vigo, tandis que Grenade battre le club du bas Eibar 4-1.

Serie A – Atalanta tenu par la Roma

La Roma a tenu Atalanta à un match nul 1-1 au Stadio Olimpico



Atalanta a raté l’occasion de terminer deuxième de la Serie A en Roma s’est battu pour remporter un match nul 1-1 contre les 10 visiteurs du Stadio Olimpico.

L’équipe de Gian Piero Gasperinis est passée devant Ruslan Malinovskyi en première mi-temps et a menacé une seconde alors que le gardien de la Roma Pau Lopez réalisait plusieurs bons arrêts et Luis Muriel a tiré large avec le but béant.

Le match a basculé en faveur de l’hôte lorsque Robin Gosens a reçu un deuxième carton jaune à 20 minutes de la fin, et l’ancien joueur de l’Atalanta Bryan Cristante a égalisé la Roma avec une frappe à longue portée tonitruante à la 75e minute.

La Roma a été frustrée dans ses efforts pour trouver un vainqueur tardif et a fait expulser Roger Ibanez quelques instants avant le coup de sifflet final, après que le défenseur eut récolté deux réservations en deux minutes.

L’Atalanta est troisième du classement avec 65 points, un derrière l’AC Milan en deuxième. La Roma est restée septième avec 55 points.

Matteo Politano a marqué pour Naples en première mi-temps



Napoli a remporté un thriller 5-2 contre les quatre premiers rivaux Lazio pour rester à proximité des places de la Ligue des champions.

Le penalty de Lorenzo Insigne et une frappe de Matteo Politano ont donné aux hôtes une avance de deux buts à la pause, avant qu’Insigne ne marque son deuxième et que Dries Mertens ne frappe pour mettre le résultat hors de doute.

La superbe finition de Mertens, un tir puissant dans le coin supérieur du bord de la surface, a fait de lui le meilleur buteur de tous les temps de Naples en Serie A avec 102 buts en championnat, aux côtés d’Antonio Vojak.

La Lazio a suscité une réponse alors que Ciro Immobile et Sergej Milinkovic-Savic ont marqué en l’espace de trois minutes, mais tout espoir de retour s’est terminé lorsque le remplaçant de Napoli Victor Osimhen a propulsé ses équipes à la cinquième place à la 80e minute.

Naples est cinquième avec 63 points, deux derrière la Juventus et l’Atalanta. La Lazio est sixième avec 58 points, bien qu’elle ait un match en cours.