Lionel Messi dit qu’il n’y a plus rien à faire dans le football après avoir rejoint l’Inter Miami

Lionel Messi a insisté sur le fait qu’il n’y avait plus rien à accomplir dans le football alors qu’il se prépare à rejoindre l’Inter Miami.

L’Argentin a eu l’une des carrières les plus réussies du football, remportant à peu près tous les grands trophées proposés, y compris la Coupe du monde en décembre.

4 Messi a mené l’Argentine au succès à la Coupe du monde Crédit : Getty

Messi a finalement soulevé le trophée au Qatar lorsque l’Argentine a battu la France dans une finale palpitante 3-3 à Doha que l’Albiceleste a remportée aux tirs au but.

Il s’ajoute à une armoire à trophées déjà lourde qui contient des titres de LaLiga, de Ligue 1 et de Ligue des champions.

Et cela comprend également sept distinctions Ballon d’Or – alors qu’il est le favori pour continuer et remporter un huitième cette année.

Mais depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain cet été et signé un accord avec l’Inter Miami, il a peut-être laissé son nouveau club quelque peu irrité par ses derniers commentaires.

Le joueur de 35 ans a admis qu’il sentait qu’il n’avait plus rien à faire dans le football après avoir finalement remporté le lot.

Il a déclaré: « Le Ballon d’Or compte-t-il pour moi? Non, ce n’est plus important pour moi.

« J’ai toujours dit que les prix individuels ne sont pas ce qui compte pour moi.

« Les collectifs sont les plus importants. Le prix le plus important en ce moment est la Coupe du monde, le plus grand prix pour moi [2022] était ma dernière Coupe du monde.

4 Messi quittera le PSG pour l’Inter Miami cet été Crédit : AFP

4 Messi a peut-être agacé ses fans Crédit : AFP

« Je verrai comment les choses se passent, mais en principe, non, je n’irai pas à la prochaine Coupe du monde.

« J’ai tout accompli dans le football. Il ne reste plus rien. »

Messi n’a jamais joué hors d’Europe dans le football de club après avoir passé la majeure partie de sa carrière à Barcelone avant deux ans avec le PSG.

Cela signifie qu’il y a beaucoup de trophées à gagner alors qu’il se prépare pour son nouveau voyage avec l’Inter Miami.

Il y a la Coupe MLS, qui revient au champion absolu de la ligue à la fin de ses séries éliminatoires.

Cependant, l’Inter Miami se retrouve actuellement en bas de sa division particulière, tandis que Phil Neville a récemment été limogé.

Et sur le continent, il y a la Coupe des champions de la CONCACAF à gagner – même si les équipes américaines n’ont pas bien réussi dans la compétition et ne l’ont remportée qu’une seule fois.

Les Seattle Sounders ont remporté le trophée en 2022, bien que LA Galaxy et DC United aient également remporté le tournoi avant qu’il ne soit renommé en 2008.