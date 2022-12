Lionel Messi dit que la finale avec l’Argentine sera son dernier match de Coupe du monde

Le grand argentin Lionel Messi a réaffirmé que la finale de dimanche serait sa dernière participation à une Coupe du monde.

Le joueur de 35 ans était dans une forme inspirée alors qu’il aidait l’Albiceleste à battre la Croatie 3-0 en demi-finale de mardi avec un but sur penalty et une passe décisive pour Julian Alvarez. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Lionel Messi a réalisé une autre performance spéciale pour emmener l’Argentine à une victoire de sa troisième Coupe du monde (Crédit image : GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

“C’est ma dernière Coupe du monde”, a-t-il déclaré après le match.

« C’est impressionnant de finir par jouer une finale. Il y a un long chemin à parcourir pour le prochain, il y a de nombreuses années et sûrement à cause de l’âge je n’y arriverai pas.

La Coupe du monde est le seul honneur majeur qui manque à l’armoire à trophées de Messi après une illustre carrière de l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Les meilleures offres du jour sur les chemises argentines (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Messi a atteint la finale de la Coupe du monde en 2014, mais l’Argentine a subi une déchirante défaite 1-0 contre l’Allemagne dans le temps supplémentaire.

“C’est la sixième finale (de la Coupe du monde) que l’Argentine va jouer et j’en aurai disputé deux”, a déclaré Messi.

“Espérons que cette fois, cela se terminera d’une autre manière.”

La Coupe du monde a commencé par un choc pour Messi et compagnie, perdant 2-1 contre l’Arabie saoudite (Crédit image : Getty Images)

Messi a été en superbe forme au Qatar et est le co-meilleur buteur avec le Français Kylian Mbappe avec cinq buts.

“Personnellement, je suis très heureux, j’apprécie beaucoup et je suis heureux de pouvoir aider mon équipe à faire bouger les choses”, a-t-il déclaré.

La campagne de l’Argentine a pris un départ inquiétant lorsqu’elle a subi une défaite choc 2-1 contre l’Arabie saoudite, mais Messi a affirmé que le revers humiliant avait peut-être aidé l’équipe. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

L’équipe de Lionel Scaloni a repris la tête de son groupe devant la Pologne, le Mexique et les Saoudiens, avant de battre l’Australie 2-1 en huitièmes de finale, d’éliminer les Pays-Bas en quart de finale aux tirs au but après un match nul 2-2 et de battre la Croatie 3 -0.