Lionel Messi dit que la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine sera sa dernière

La Coupe du monde 2022 au Qatar le mois prochain sera la dernière de la carrière de Lionel Messi.

La star argentine de 35 ans, qui disputera sa cinquième Coupe du monde (qui débutera le 20 novembre), est toujours à la recherche de son premier titre au tournoi phare et a admis qu’il se sentait nerveux avant sa dernière apparition sur le plus grand tournoi de football mondial. organiser.

“Il y a de l’anxiété et des nerfs en même temps. C’est le dernier”, a déclaré Messi dans une interview avec Star Plus.

C’est la première fois que l’attaquant du Paris Saint-Germain parle ouvertement de son avenir après le tournoi, Messi n’ayant pas dit définitivement s’il se retirerait ou non de l’équipe nationale après le Qatar.

L’Argentine, qui est invaincue lors de ses 35 derniers matches de compétition, arrivera à la Coupe du monde avec une confiance élevée après avoir remporté la finale de la Copa America 2021 contre le Brésil, qui, selon Messi, a été un tournant pour son équipe après plusieurs quasi-accidents.

“Dans une Coupe du monde, tout peut arriver. Tous les matches sont très difficiles. Les favoris ne finissent pas toujours par gagner”, a déclaré Messi. “Je ne sais pas si nous sommes les favoris, mais l’Argentine est toujours candidate à cause de son histoire. Maintenant encore plus à cause du moment où nous sommes, mais nous ne sommes pas les favoris. Je pense qu’il y a d’autres équipes qui sont au-dessus de nous.”

L’Argentine a remporté la Coupe du monde en 1978 et 1986. L’équipe ouvrira le tournoi le 22 novembre contre l’Arabie saoudite dans le groupe C avant d’affronter le Mexique et la Pologne.

Le record de Messi avec l’Argentine contraste fortement avec son succès au niveau du club. L’Argentine a failli mettre fin à sa longue sécheresse de trophées à trois reprises, mais a été battue par l’Allemagne lors de la finale de la Coupe du monde 2014 et par le Chili lors des finales de la Copa America 2015 et 2016.

“Je joue avec l’équipe nationale depuis longtemps maintenant”, a déclaré Messi. “Il y a eu des moments spectaculaires, comme en 2014, 2015 et 2016, mais nous n’avons pas gagné et on nous a reproché de ne pas être champions.

“Nous avons tout fait correctement jusqu’à la finale.”

Messi a déclaré qu’il se rendait au Qatar avec une perspective positive en tant qu’homme d’État le plus âgé dans une équipe pleine de jeunes talents.

“Ça a été très dur, mais en 2019, un nouveau groupe avec beaucoup de jeunes est venu et a remporté la Copa America. Cela nous a beaucoup aidés”, a-t-il ajouté.

L’Argentine affrontera les Émirats arabes unis lors de leur dernier échauffement en novembre avant de commencer les matchs de groupe au Qatar.

Des informations de Reuters et de l’Associated Press ont été utilisées dans cet article.