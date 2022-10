Lionel Messi dit que 2022 sera sa dernière Coupe du monde

Lionel Messi a annoncé que la prochaine Coupe du monde au Qatar serait sa dernière. La superstar de 35 ans a disputé quatre Coupes du monde jusqu’à présent et en pousserait 40 pour le tournoi de 2026 en Amérique du Nord.

“C’est sûrement ma dernière Coupe du monde”, a déclaré Messi à ESPN. « Je compte les jours jusqu’à la Coupe du monde. Il y a de l’anxiété et des nerfs en même temps. Voulant que ce soit maintenant, que va-t-il se passer, et finalement, comment ça va se passer ?

Messi a fait ses débuts dans l’équipe senior d’Argentine en 2005. Il a peut-être fallu six matchs au prodige de 18 ans pour marquer son premier but international, mais il allait devenir l’un des plus grands du jeu.

Au niveau international, Messi a marqué 90 buts en 164 matches au total pour son pays. Il a actuellement le plus d’apparitions et de buts pour la légendaire équipe sud-américaine.

Dernière coupe du monde pour Lionel Messi

Aussi incroyable que soit la carrière de Messi, un triomphe en Coupe du monde est son talon d’Achille. L’attaquant vedette a essentiellement collecté tous les grands argenteries possibles, à l’exception d’un trophée de la Coupe du monde.

L’Argentine entre dans la Coupe du monde 2022 comme l’un des favoris pour tout gagner. Messi, cependant, a reconnu que les choses ne se passent pas toujours comme prévu lors de ces tournois.

“Dans une Coupe du monde, tout peut arriver”, a déclaré Messi. “Tous les matchs sont très durs. Les favoris ne finissent pas toujours par gagner.

« Je ne sais pas si nous sommes les favoris, mais l’Argentine est toujours candidate en raison de son histoire. Maintenant encore plus à cause du moment où nous sommes, mais nous ne sommes pas les favoris. Je pense qu’il y a d’autres équipes qui sont au-dessus de nous.

L’Argentine est actuellement classée troisième dans le dernier classement de la FIFA. Seuls les rivaux du Brésil et de la Belgique sont au-dessus de l’Albiceleste dans l’ordre.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire