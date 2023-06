Lionel Messi a déclaré avoir vécu une « fracture » avec une partie des supporters du Paris Saint-Germain au cours de ses deux années au club.

Messi, 35 ans, a été hué et moqué par les fans du PSG après les sorties de l’équipe de la Ligue des champions au cours des deux dernières saisons.

Le vainqueur de la Coupe du monde a également été ciblé par une partie de la foule lors de son dernier match à domicile contre le PSG et Messi a déclaré qu’il se souviendrait des supporters du groupe qui l’ont soutenu.

« Eh bien, je pense qu’au début, c’était quelque chose de merveilleux », a déclaré Messi beIN SPORTS en interview. « Le même que l’accueil que j’ai eu à mon arrivée. Mais ensuite, certaines personnes ont commencé à me traiter différemment, une partie des supporters parisiens.

« Je pense que la grande majorité me voit encore et me traite comme elle le faisait au début, mais il y a eu une fracture avec un groupe important de supporters parisiens, ce qui n’était évidemment pas mon intention, loin de là. Et bien, c’est arrivé comme c’est arrivé avant avec [Kylian] Mbappéavec Neymar Je sais que c’est ainsi qu’ils se comportent.

Lionel Messi a traversé une période difficile pendant son séjour au Paris Saint-Germain. Photo de Tim Clayton/Corbis via Getty Images

« Mais bon, j’emporterai avec moi les gens qui me respectaient, comme j’ai toujours respecté tout le monde depuis mon arrivée et c’est tout. C’est une anecdote. »

Plus tôt ce mois-ci, Mbappe a également dénoncé la France pour son traitement du capitaine argentin pendant son séjour à Paris.

Messi a également déclaré que le niveau de qualité des matchs au niveau élite avait chuté après la Coupe du monde au Qatar.

« Donc, je pense que la Coupe du monde affecte tout pour différentes situations, en raison du timing de la saison », a ajouté Messi.

« Je ne pense pas non plus que ce soit une excuse, car beaucoup de joueurs sont allés à la Coupe du monde, mais je pense qu’en général, le niveau de la ligue ou de la Ligue des champions a un peu ressenti l’usure du Coupe du monde, même si nous l’avons gagnée. Tout le monde revient d’une manière différente pour des raisons différentes. »

Messi a choisi de ne pas prolonger son contrat avec le PSG à la fin de la saison et devrait rejoindre le club de Major League Soccer Inter Miami.