Lionel Messi : “Diego Maradona nous regarde du ciel”

Lionel Messi espère que l’Argentine a rendu Diego Maradona fier en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde – deux ans après le décès de la légende.

Messi a préparé le premier match de Nahuel Molina et s’est marqué sur place lors d’une performance d’homme du match contre les Pays-Bas, bien qu’un retour néerlandais signifiait que l’Albiceleste avait besoin d’une séance de tirs au but pour assurer son passage dans les quatre derniers.

“C’était un match très difficile”, a admis Messi lors de la conférence de presse d’après-match. “Quand Lautaro Martinez a marqué le dernier penalty, il y avait une immense joie, un poids sur notre poitrine, parce que nous avons souffert – nous aurions pu être éliminés après avoir mené 2-0.

(Crédit image : Oliver Hardt – FIFA/FIFA via Getty Images)

“Nous sommes vraiment heureux, les gens en Argentine sont vraiment excités maintenant, parce que nous sommes dans le dernier carré. Diego nous regarde du ciel, il nous pousse, et j’espère que ça restera comme ça jusqu’à la fin.”

Le patron argentin Lionel Scaloni a rendu hommage à son homme vedette, alors que son équipe organisait une demi-finale contre la Croatie mardi.

“Leo était un joueur très important – il a montré qu’il était le meilleur de tous les temps, nous sommes heureux qu’il soit de notre côté”, a déclaré Scaloni.

“Le match a été très difficile pour nous, surtout en deuxième mi-temps. Quand on pense que tout est fini, on est surpris, mais cette équipe a de l’expérience, de la fierté, des jeunes joueurs et on a envie de se battre.

“Nous avons eu beaucoup d’épreuves décisives, nous avons montré notre personnalité, par exemple contre le Mexique, mais nous nous sommes battus jusqu’au bout. L’esprit d’équipe est crucial.

“Le match a été chaud, mais maintenant nous dansons, et nous devons continuer à danser. Nous voulons passer à l’étape suivante, dans le plus grand respect pour la Croatie.”