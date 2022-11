Lionel Messi devrait résister à rejoindre le club MLS Inter Miami et rester dans le football européen jusqu’en 2024 au moins | Nouvelles du football

Lionel Messi devrait rester dans le football européen au moins jusqu’en 2024, malgré les informations selon lesquelles il est sur le point de conclure un accord pour rejoindre le club MLS Inter Miami l’année prochaine.

Sky Sports Nouvelles a été informé que Messi ne concluait un nouvel accord avec aucun club – y compris son équipe actuelle, le Paris Saint-Germain, qui souhaite le maintenir au-delà de son contrat actuel qui expire en 2023.

Cependant, rester au PSG est la première option de Messi et le club français l’aurait approché pour entamer des négociations sur une prolongation.

Messi se concentre sur la Coupe du monde avec l’Argentine et n’envisagera donc pas officiellement ses futures options avant janvier, date à laquelle il pourra également parler à d’autres grands clubs en dehors de la France.

Le joueur de 35 ans pense qu’il lui reste encore des années au plus haut niveau européen, après s’être installé et impressionné davantage lors de sa deuxième saison au PSG.

Peter Smith et Nick Wright de Sky Sports analysent certaines de leurs stars préférées à surveiller lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Leur seul à surveiller pour la septième journée est le maestro du PSG et de l’Argentine Lionel Messi



Et le chef de Barcelone, Joan Laporta, n’a pas caché son désir de ramener Messi au Camp Nou, s’ils peuvent se le permettre, déclarant plus tôt ce mois-ci : “Leo sait que Barcelone est toujours sa maison.”

La MLS est une option intéressante pour Messi à l’avenir, ayant parlé ouvertement de vouloir y jouer dans le passé, mais Sky Sports News a été informé que cela ne serait probablement pas une destination pour lui avant au moins 2024 ou même 2025.

Et – malgré les informations selon lesquelles ils sont confiants de décrocher la star argentine et sur le point de conclure un accord – sa destination MLS n’est en aucun cas assurée d’être l’Inter Miami de David Beckham non plus à ce stade.

Messi a restauré une certaine confiance dans la candidature de l’Argentine pour ce qui sera sa dernière Coupe du monde samedi, marquant lors d’une victoire 2-0 contre le Mexique lors de leur deuxième match du Groupe C, après la défaite choc contre l’Arabie saoudite. Ils affronteront la Pologne mercredi prochain.