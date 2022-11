Lionel Messi devrait rejoindre l’Inter Miami la saison prochaine

Lionel Messi pourrait exercer son métier en MLS l’année prochaine avec l’Inter Miami sur le point de conclure un accord avec la superstar argentine.

La franchise basée en copropriété de David Beckham à Miami est convaincue que le joueur de 35 ans signera l’accord après la Coupe du monde au Qatar.

Si Messi accepte de signer sur les lignes pointillées, le petit attaquant du Paris St Germain du pied gauche deviendra le joueur le mieux payé de l’histoire de la MLS.

L’Inter Miami explore également la possibilité de signer deux des amis les plus proches de Messi et anciens coéquipiers de Barcelone, Luis Suarez et Cesc Fabregas.

L’Inter Miami rencontre le père de Messi, Jorge

Il a été rapporté plus tôt que les frères Jorge et Joe Mas, copropriétaires du club, menaient les négociations pour faire venir l’Argentin et avaient déjà eu de nombreuses réunions avec le père de Messi, Jorge.

L’Athletic avait précédemment indiqué que le club était convaincu que Messi signerait un contrat dans les prochains mois.

Le média français a cependant révélé que l’entourage de Messi avait nié toute discussion avec le club MLS.

Le contrat du septuple vainqueur du Ballon d’Or avec le PSG doit expirer à la fin de la saison en cours, mais on s’attend à ce que les géants français fassent pression pour une prolongation de contrat.

Barcelone est également intéressé à ramener son fils préféré au Camp Nou.

Beckham a de grandes ambitions

Beckham avait précédemment parlé des énormes ambitions du club et l’entraîneur-chef Phil Neville a également confirmé le désir de l’équipe de signer Messi.

Il y a également eu des discussions avant la Coupe du monde selon lesquelles l’accord verrait également l’Argentin acheter 35% des parts du club.

Neville, qui a guidé l’Inter Miami lors des barrages de 2022, avait déclaré: “Ce club voudra toujours amener une superstar à Miami, et beaucoup de meilleurs joueurs veulent venir ici à cause de l’endroit où nous sommes.”

Il n’y a donc pas de surprise avec les derniers développements puisque Messi aime passer ses vacances à Miami avec sa famille et possède une maison dans la ville.

La super star argentine avait déclaré plus tôt dans une interview avec le média espagnol La Sexta, “J’ai toujours rêvé de pouvoir profiter et vivre l’expérience de vivre aux États-Unis, de découvrir à quoi ressemble la ligue là-bas.”

On pense que l’influence de Beckham est un élément clé de l’accord avec l’ancien capitaine anglais ayant cimenté une relation à long terme avec Messi grâce à leur longue association avec Adidas. Beckham est également ambassadeur des Qataris pour la Coupe du monde et est propriétaire du PSG.

Si Messi rejoignait la MLS, il suivrait les traces de Pelé, Franz Beckenbauer, Thierry Henry, David Villa et plus récemment Zlatan Ibrahimovic pour jouer aux États-Unis.