Lionel Messi devrait être dévoilé par l’Inter Miami et la Major League Soccer

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Le décor est planté. Lionel Messi est sur le point de rencontrer ses nouveaux fans à l’Inter Miami.

Un événement présenté comme « The Unveil » – ou « La PresentaSíon », comme le club l’appelle – est dimanche soir au stade de l’équipe à Fort Lauderdale. Cela survient un jour après que Messi, la Major League Soccer et l’Inter Miami ont finalisé sa signature tout au long de la saison 2025.

C’est le début d’une semaine chargée d’événements pour Messi avec son nouveau club. Sa première séance d’entraînement officielle qui sera ouverte aux journalistes est prévue pour mardi et – si tout se passe comme prévu – il jouera vendredi dans un match de Coupe des Ligues contre Cruz Azul. L’équipe avait prévu une conférence de presse lundi avec Messi et les responsables de l’équipe, puis a annoncé dimanche qu’elle était reportée, sans aucune explication.

Le champion du monde de la Coupe du monde pour l’Argentine et sept fois vainqueur du Ballon d’Or en tant que meilleur joueur du monde une année donnée rejoint un club qui a le moins de points en MLS et est embourbé dans une séquence de 11 matchs sans victoire. L’Inter Miami a ouvert la saison avec deux victoires et est allé 3-14-3 depuis.

Le club avait précédemment annoncé que le contrat de Messi porterait sur 2 saisons et demie et lui verserait entre 50 et 60 millions de dollars par an, ce qui porte la valeur totale du contrat entre 125 et 150 millions de dollars en espèces uniquement.

« C’est génial », a déclaré le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa le mois dernier lorsque Messi a annoncé qu’il viendrait en MLS et rejoindrait l’Inter Miami. « J’ai une autre superstar. De grands, grands noms ici à Miami. C’est bon pour la culture ici.

Il y a déjà eu de grands accueils pour les stars venant dans le sud de la Floride. Shaquille O’Neal s’est arrêté dans l’arène où les Miami Heat ont joué en 2004 dans un 18 roues et a salué la foule en tirant des jets d’eau à partir d’un super trempage. En 2010, LeBron James et Chris Bosh ont été accueillis au Heat – Dwyane Wade est resté sur place dans le cadre de cet été massif – avec une fête qui a vu environ 14 000 billets être réclamés en deux heures et a vu James dire qu’il venait pour « pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept » championnats.

Alors que cela est devenu du carburant pour les experts, le reste de la citation de James à partir de ce moment est souvent oublié : « Je suis pour les affaires et nous pensons que nous pouvons gagner plusieurs championnats si nous nous occupons des affaires et le faisons de la bonne manière », a-t-il déclaré. .

Cette équipe Heat a remporté deux championnats. L’Inter Miami a besoin de Messi pour mener un revirement massif juste pour entrer en lice pour les séries éliminatoires cette saison.

Si quelqu’un peut le faire, c’est Messi.

« Il est le meilleur joueur de football à avoir jamais foulé un terrain », a déclaré le garde du Heat Josh Richardson.

Tim Reynolds, l’Associated Press