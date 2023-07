Lionel Messi dévoilé à Miami après un long retard météorologique

Lionel Messi a été présenté dimanche à son nouveau public au DRV PNK Stadium de Miami après un retard de deux heures. Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or et vainqueur du Ballon d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, a signé samedi avec l’Inter Miami CF de la MLS.

[Lionel Messi officially signs with MLS club Inter Miami]

Le copropriétaire de l’Inter Miami et icône du football, David Beckham, s’est adressé à la foule avant que Messi ne sorte et a déclaré que le club créerait des « souvenirs inoubliables » avec la superstar de 35 ans.

« Le prochain chapitre de notre histoire commence ici », a déclaré Beckham.

Le propriétaire gérant du club, Jorge Mas, a ajouté que l’arrivée de Messi est « une célébration et un cadeau » pour la ville et les fans de l’Inter Miami.

Messi et son maillot ont ensuite été présentés sous un tonnerre d’applaudissements du stade. Messi portera le n°10 avec l’Inter Miami.

Après l’introduction de Messi, l’Inter Miami a présenté une vidéo hommage qui comprenait des messages de la star des Golden State Warriors Steph Curry, de la légende de la NFL Tom Brady, de l’entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis Gregg Berhatler et du musicien Maluma.

Messi sera rejoint à l’Inter Miami par Sergio Busquets et Jordi Alba, avec qui il a joué au FC Barcelone de 2012 à 2021. Pendant cette période, le trio a remporté cinq titres de champion et une UEFA Champions League.

Busquets était présent à la cérémonie d’introduction de Messi et a été présenté avant Messi. Alba n’a pas encore signé son contrat avec l’Inter Miami.

L’Inter Miami est actuellement en bas de la Conférence Est avec un record de 5W-3D-14L. Ils ont 12 matchs pour combler un écart de 12 points entre et la dernière place en séries éliminatoires.

« Notre objectif est d’être ici et de remporter des victoires », a déclaré Messi.

Messi devrait faire ses débuts depuis l’Inter Miami le 21 juillet contre la Liga MX, a déclaré Cruz Azul en Coupe des Ligues.

