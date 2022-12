Lionel Messi devient le meilleur buteur argentin en Coupe du monde

Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de tous les temps en Argentine lors des finales de la Coupe du monde, après avoir marqué un penalty en première mi-temps de la demi-finale de mardi contre la Croatie.

Messi, 35 ans, a dépassé le précédent record de 10 buts de Gabriel Batistuta, qu’il avait marqué lors des Coupes du monde de 1994, 1998 et 2002.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Messi a donné l’avantage à l’Argentine à la 34e minute sur penalty après une faute sur Julian Alvarez par le gardien croate Dominik Livakovic.

Les 11 buts de Messi le placent également à égalité au sixième rang pour le plus grand nombre de buts dans l’histoire de la Coupe du monde masculine, avec seulement Miroslav Klose (16), le Brésilien Ronaldo (15), Gerd Muller (14), Just Fontaine (13) et Pelé. (12) devant lui.

Il est l’homme le plus âgé à avoir marqué cinq buts en une seule Coupe du monde et à égalité avec le Français Kylian Mbappe dans la course au Soulier d’Or.

Lionel Messi célèbre après avoir marqué son but historique contre la Croatie. Richard Heathcote/Getty Images

Le premier match de l’attaquant du Paris Saint-Germain lors de la victoire 2-1 de l’Argentine contre l’Australie en huitièmes de finale lui a permis de dépasser le total de huit buts de Diego Maradona et Guillermo Stabile en Coupe du monde.

Il a ensuite égalé la marque de Batistuta de 10 lorsqu’il a marqué depuis le point de penalty lors du fougueux quart de finale de son équipe avec les Pays-Bas, que l’Argentine a finalement remporté aux tirs au but après une riposte émouvante des Pays-Bas pour un match nul 2-2.

Le premier but de Messi en Coupe du monde est survenu lors de ses débuts en 2006, alors qu’il marquait après avoir été remplacé pour aider son équipe à remporter une victoire 6-0 contre la Serbie-et-Monténégro.

Quatre ans plus tard, Messi n’a pas réussi à marquer dans l’intégralité du tournoi de la Coupe du monde en Afrique du Sud alors qu’une équipe argentine dirigée par Maradona a atteint les quarts de finale mais a perdu 4-0 contre l’Allemagne.

L’attaquant a connu un tournoi 2014 plus fructueux, marquant quatre fois lors des trois premiers matchs de l’Argentine alors qu’il les a aidés à la finale – où ils ont de nouveau été battus par l’Allemagne.

Messi n’a marqué qu’une seule fois lors de la Coupe du monde 2018, mais a marqué quatre fois lors des cinq matches de son équipe lors du tournoi au Qatar cette année.

Messi est le meilleur buteur argentin de tous les temps avec 94 buts en 169 apparitions pour l’équipe nationale depuis ses débuts en 2005. Batistuta a marqué 54 fois en 78 matches pour l’Argentine.