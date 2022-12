Lionel Messi devient ému alors que le journaliste délivre un message sincère

Lionel Messi a été aperçu les larmes aux yeux après avoir aidé l’Argentine à traverser la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA mercredi. L’incident s’est produit lors d’une interview d’après-match au stade Lusail. Messi s’est entretenu avec la journaliste argentine Sofia Martinez de Television Publica et l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) était au bord des larmes lors de l’interaction. Sofia a prononcé une note sincère et a commencé son discours en disant que la Coupe du Monde de la FIFA se déroulera certainement en Argentine cette fois.

“Je veux juste vous dire que peu importe les résultats, il y a quelque chose que personne ne peut vous enlever et c’est le fait que vous avez trouvé un écho auprès des Argentins, chacun d’entre eux. Je suis sérieux. Il n’y a pas d’enfant qui n’a pas votre maillot d’équipe. Peu importe si c’est un faux, un vrai ou un inventé. Vraiment, vous avez laissé votre marque dans la vie de tout le monde et pour moi, c’est au-delà de gagner n’importe quelle Coupe du monde. Personne ne peut vous enlever cela et c’est ma gratitude pour tant de bonheur que vous apportez à beaucoup de gens », a déclaré Sofia.

Messi a souri et a eu du mal à retenir ses larmes en entendant le journaliste. Le skipper argentin a également remercié Sofia pour le message réconfortant.

Messi est actuellement à un pas de lever la Coupe du monde pour la toute première fois. L’Argentine affrontera la France, championne en titre, lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au stade Lusail dimanche. Le match contre la France sera certainement la dernière chance pour Messi de remporter le prestigieux trophée international. Le joueur de 35 ans avait récemment annoncé que ce serait sa dernière apparition en Coupe du monde au Qatar. Messi dispute sa cinquième Coupe du monde. Il a récemment égalé le record de Coupe du monde de l’ancien footballeur allemand Lothar Matthaus en disputant 25 matchs lors de cet événement phare.

Messi a jusqu’à présent marqué cinq buts et réalisé trois passes décisives lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le cinquième but de Messi du tournoi est apparu à la 34e minute de la demi-finale contre la Croatie après avoir réussi sa conversion sur place. Il a également enregistré une passe décisive dans le match contre les finalistes de la dernière édition. Et avec cela, il est devenu le premier footballeur à marquer et à assister à quatre matches de Coupe du monde différents depuis 1966.

