Lionel Messi désireux de « profiter de chaque instant » de sa carrière, déclare que choisir l’Inter Miami était une « décision familiale »

Lionel Messi dit qu’il veut « profiter de chaque instant » du reste de sa carrière et n’a aucune date en tête pour savoir quand il raccrochera enfin ses crampons.

Le vainqueur argentin de la Coupe du monde a remporté son premier trophée avec son nouveau club, l’Inter Miami, grâce à une victoire aux tirs au but contre Nashville, marquant son 10e but en sept matchs depuis son arrivée au club de Floride lors de la finale de la Coupe des Ligues.

Le joueur de 36 ans a signé un contrat de deux ans et demi avec Miami le mois dernier, mais il a déclaré qu’il n’avait même pas commencé à penser à son avenir au-delà de cet accord.

🎙️ Messi dans une interview avec Apple TV : « Je ne pense toujours pas à prendre ma retraite. Pour être honnête, j’aime jouer, j’aime être avec le ballon sur le terrain, concourir et m’entraîner. »#InterMiamiCF pic.twitter.com/iJn7Ab3QNB – Inter Miami CF (@InterMiamiCF_01) 23 août 2023

« Je n’y pense pas encore (à la retraite), pour être honnête. J’aime jouer, j’aime être avec un ballon sur le terrain, concourir, m’entraîner », a déclaré le septuple Ballon d’Or dans une interview avec Apple TV+.

« Je ne sais pas combien de temps je jouerai encore, mais j’essaierai d’en profiter jusqu’à ce que je puisse, jusqu’à ce que je sois bien et ensuite je verrai. Car plus tard, il sera temps de réfléchir, d’analyser et de choisir », a-t-il déclaré dans l’interview enregistrée avant le triomphe de samedi de son nouveau club de Major League Soccer.

« Aujourd’hui, le plus important est de profiter de ce qui reste, quoi que ce soit, cela peut être peu ou beaucoup », a-t-il déclaré.

« Profitez de chaque instant, surtout parce que cela ne reviendra pas et que je ne veux rien regretter », a-t-il ajouté.

Messi a déclaré que son expérience jusqu’à présent avec l’Inter Miami l’avait laissé convaincu qu’il avait fait le bon choix à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain et il a répété sa déception lors de son séjour dans la capitale française.

Signer à l’Inter, a-t-il déclaré, « était une décision familiale, (d’essayer) de rechercher le bien de la famille. Nous avons passé deux années compliquées, la vérité est que nous n’allions pas bien, nous avions du mal », a-t-il déclaré.

« C’était un peu comme revenir à ce que nous étions quand nous étions à Barcelone, profiter du quotidien, des enfants, de la famille qui allait bien. J’aimais le sport au quotidien, ce qui ne m’arrivait pas », a-t-il expliqué.

« Mes voyages en équipe nationale ont été mes moments les plus heureux parce que j’ai apprécié l’endroit où j’étais, mes coéquipiers et moi voulions venir ici et retrouver la même chose », a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui, après un certain temps, je peux dire que nous n’avions pas tort et que nous avions raison lorsque nous disions que c’était le bon endroit », a-t-il ajouté.

Messi devait être de retour en action plus tard mercredi lorsque l’Inter se rendra à Cincinnati en demi-finale de l’US Open Cup.

