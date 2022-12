Lionel Messi dépasse Diego Maradona sur les buts de la Coupe du monde avec le premier des KO

Lionel Messi a dépassé la légende argentine Diego Maradona sur les buts de la Coupe du monde avec son neuvième dans la compétition au général – et son premier dans les huitièmes de finale.

Après une demi-heure d’ouverture assez sans incident de l’affrontement des 16 derniers entre l’Argentine et l’Australie, Messi a pris vie à la 35e minute alors qu’il trouvait de l’espace dans la surface après une courte passe de Nicolas Otamendi et a inscrit une finition basse précise dans le coin inférieur. donner l’avantage à l’Albiceleste.

C’était son troisième but de cette Coupe du monde lors de sa 1 000e apparition en carrière chez les seniors et de son 100e match en tant que capitaine de l’Argentine.

Messi dispute sa cinquième Coupe du monde et a marqué dans toutes les mesures une (2010).

Son neuvième but lui permet de dépasser Maradona et Guillermo Stabile (huit) et le laisse à un seul derrière le meilleur buteur argentin de tous les temps en Coupe du monde : Gabriel Batistuta.

Batistuta a marqué 10 buts en Coupe du monde pour l’Argentine, ce qui signifie que Messi est sur le point d’établir un autre record dans son extraordinaire carrière.

C’était aussi son 94e but pour l’Argentine et son 789e pour le club et le pays.

Plus que les chiffres, cependant, il voudra imiter l’exploit de Maradona de 1986 et mener l’Albiceleste à un troisième trophée dans ce qui est sûrement sa dernière Coupe du monde.