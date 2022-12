Lionel Messi dépasse Cristiano Ronaldo et Diego Maradona

Lionel Messi a dépassé samedi Diego Maradona et Cristiano Ronaldo lors d’une démonstration de classe lors de la victoire 2-1 de l’Argentine contre l’Australie lors d’un affrontement en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Messi a marqué un but sublime en première mi-temps pour donner l’avantage à son équipe 1-0 avant que Julian Alvarez ne double la mise en mi-temps suivante.

Au cours de la victoire, Messi a marqué son neuvième but en coupe du monde et a ainsi dépassé le total de huit buts de Maradona pour l’Argentine lors de l’événement phare. Il a également devancé son contemporain Cristiano Ronaldo du Portugal qui a également marqué huit fois dans le tournoi.

Ce fut un match marquant pour le maestro argentin de 35 ans puisqu’il a enregistré une 1000e apparition dans toutes les compétitions au niveau senior.

Ce but était également la première fois que Messi marquait lors des huitièmes de finale d’une coupe du monde.

“Je suis très heureux d’avoir fait un autre pas en avant, d’avoir atteint un autre objectif”, a déclaré Messi lors d’une interaction d’après-match avec les médias.

“C’était un match très fort et difficile – nous savions que ça allait être comme ça. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour nous reposer et nous étions inquiets car nous savions que ce serait un match physique et ils étaient très forts”, a-t-il ajouté.

Messi n’a pas le temps de célébrer son 1000e match en carrière “Non, vraiment non”, a-t-il déclaré Télévision argentine lorsqu’on lui a demandé si des célébrations sont prévues pour marquer le jalon.

“C’était un match difficile, un match difficile, nous n’avions pas beaucoup de repos, nous n’avions pas vraiment bien récupéré. C’était aussi un match très physique. Quand nous avons découvert que nous devions rejouer dans trois jours, nous avons dit que c’était fou et pas assez de repos, mais en même temps, nous voulions être ici pour ce que ça fait et pour ce que cela représente et pour nos fans”, a-t-il déclaré. a dit.

L’Argentine affrontera les Pays-Bas en quarts de finale maintenant.

