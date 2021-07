Lionel Messi dépasse Cristiano Ronaldo avec la photo de sport la plus likée sur Instagram

Une photo Instagram de Lionel Messi tenant le trophée de la Copa America après la victoire de l’Argentine sur le Brésil est devenue la photo de sport la plus appréciée sur la plate-forme de médias sociaux, dépassant le record de 20 millions de likes.

Messi a célébré son premier titre majeur avec l’Argentine en tant que Albiceleste a levé la Copa America après une victoire 1-0 sur le Brésil au stade Maracana.

Messi a posté la photo avec la légende: « Quelle belle folie ! C’est incroyable ! Merci mon Dieu ! Nous sommes les champions ! »

La publication a battu le précédent record de 19,8 millions de likes détenu par Cristiano Ronaldo après avoir rendu hommage à Diego Maradona après sa mort.

Ronaldo a partagé une photo de lui en noir et blanc avec Maradona et a écrit : « Aujourd’hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. L’un des meilleurs de tous les temps. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais il laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, as. Tu ne seras jamais oublié. »

Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, a été élu joueur de la Copa America après ses quatre buts et cinq passes décisives dans la compétition.

Le capitaine argentin devrait bientôt signer un nouveau contrat avec Barcelone.