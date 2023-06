Lionel Messi décidera de l’avenir du club la semaine prochaine – Xavi

Le patron de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré que Lionel Messi décidera la semaine prochaine où il poursuivra sa carrière, ajoutant que le club catalan est toujours intéressé à signer l’attaquant s’il choisit de revenir.

Messi, 35 ans, jouera samedi son dernier match pour le Paris Saint-Germain avant de quitter les champions de France en tant qu’agent libre après deux ans à Paris.

ESPN a rapporté en avril que Messi envisageait une offre importante du côté saoudien d’Al Hilal, bien que son père, Jorge, ait nié les informations ultérieures selon lesquelles il aurait accepté un accord.

L’Inter Miami et le Barca de la Major League Soccer sont également intéressés par sa signature.

« La semaine prochaine, il prendra une décision et vous [media] faut le laisser tranquille », Xavi, qui a joué aux côtés de Messi au Barca et lui parle régulièrement, a déclaré à El Mundo Deportivo.

« Il décidera la semaine prochaine et maintenant il y a 200 hypothèses. Il décidera de son avenir et ici les portes sont ouvertes, il n’y a pas de débat.

« Il finira la saison là-bas [at PSG]. Il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain. Il veut finir de la meilleure façon. Son contrat se termine et ensuite, il a tout le droit de dire où il va, où finir sa carrière. »

Lionel Messi jouera son dernier match pour le PSG samedi face à Clément Foot. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Messi a passé 21 ans au Barca et a aidé le club à remporter 35 trophées, mais est parti pour le PSG en août 2021 en raison de la crise financière du club.

L’attaquant argentin a inscrit 21 buts et 20 passes décisives pour le PSG dans toutes les compétitions cette saison.

« Je pense qu’il a le football pour continuer à jouer à un haut niveau et que s’il vient au Barca, ce que la plupart ou tous les Catalans veulent, en particulier l’entraîneur, les portes sont ouvertes », a déclaré Xavi. « Je suis convaincu que ça ira bien. »

En décembre, Messi a été capitaine de l’Argentine pour le titre de la Coupe du monde 2022, mettant fin à son attente du seul grand honneur à lui avoir échappé dans sa carrière.

Il a ensuite été nommé footballeur masculin de l’année aux The Best FIFA Football Awards en février – sa deuxième fois en remportant le prix, ajoutant à son record sept trophées Ballon d’Or.

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il puisse nous aider beaucoup en termes de football », a ajouté Xavi.

« Il a toute la confiance et tout l’enthousiasme des [Barca] personnel. Je vois qu’il peut beaucoup nous aider, je pense qu’il nous manque ce talent dans le dernier tiers [of the pitch] et Leo fournit toujours cela. »

Après les départs de Sergio Busquets et Jordi Alba ce mois-ci, Xavi a déclaré qu’il pensait que le Barça bénéficierait grandement du fait que Messi dirige à nouveau l’équipe.

« Leo est aussi un leader naturel », a déclaré Xavi. « Il s’adapterait parfaitement aux circonstances. Il a été capitaine de ce club. Il a été le meilleur joueur de l’histoire et évidemment de ce club. »