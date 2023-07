Lionel Messi débarque en Floride avant le transfert de gros sous à l’Inter Miami

La star argentine Lionel Messi a atterri en Floride mardi avant de mettre la touche finale à son transfert au club américain de football de la Major League Inter Miami.

Des images télévisées d’ESPN ont montré Messi sortant d’un jet privé dans un petit aéroport exécutif adjacent au stade de l’Inter Miami à Fort Lauderdale.

Les fans avaient commencé à se rassembler au stade tôt le matin avant son arrivée prévue.

Le vainqueur de la Coupe du monde devrait mettre la plume sur papier sur un contrat de deux ans et demi, d’une valeur de 60 millions de dollars par an, avant d’être présenté aux fans lors d’un événement dans le stade dimanche.

Messi est le plus grand joueur nommé à avoir jamais rejoint la MLS et le plus célèbre à se rendre aux États-Unis depuis que le grand brésilien Pelé a signé pour le New York Cosmos en 1975.

La MLS espère que Messi augmentera massivement le profil de la ligue et augmentera les abonnements à son accord de diffusion en continu avec Apple TV. Les prix des billets pour les matchs susceptibles d’impliquer Messi ont déjà explosé.

Son arrivée ajoutera également à l’élan autour du sport avant la Coupe du monde 2026 qui sera organisée par les États-Unis avec le Canada et le Mexique.

Il devrait être rejoint au club par l’ancien coéquipier de Barcelone, le milieu de terrain espagnol Sergio Busquets, tandis que l’ancien entraîneur argentin et barcelonais Gerardo « Tata » Martino a récemment pris la relève en tant qu’entraîneur.

Le propriétaire de Miami, Jorge Mas, a suggéré que Messi et Busquets pourraient faire partie de « trois à cinq » nouvelles recrues pour le club du sud de la Floride dans la fenêtre de transfert actuelle.

Un autre ancien joueur du Barça, l’arrière latéral espagnol Jordi Alba, a également été fortement lié à un transfert dans l’équipe, qui est détenue en copropriété par l’ancienne star de l’Angleterre et de Manchester United, David Beckham.

Messi devrait faire ses débuts dans son nouveau club lors du match de Coupe de la Ligue du 21 juillet contre le club mexicain Cruz Azul.

Miami est actuellement en bas de la Conférence Est de la MLS avec seulement cinq victoires en 21 matchs et est classée 28e sur les 29 équipes de la ligue.

Mais le club est en demi-finale de l’US Open Cup où il a été tiré au sort contre le FC Cincinnati, leader de la ligue.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a passé les deux dernières saisons au Paris Saint-Germain, après avoir quitté Barcelone en 2021, où il a passé la majeure partie de sa carrière.

Pendant son séjour au Barça, Messi a remporté dix titres de champion d’Espagne, sept titres de Copa del Rey (Coupe d’Espagne) et quatre médailles de vainqueur de la Ligue des champions.

Il a marqué deux fois pour l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde qu’ils ont remportée aux tirs au but à Doha en décembre, après que le match se soit terminé 3-3 après prolongation et a soulevé le trophée en tant que capitaine.

Messi a également remporté une médaille d’or olympique avec l’Argentine en 2008 et la Copa America en 2001.

