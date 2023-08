Lionel Messi de l’Inter Miami viole le protocole après avoir marqué un but éblouissant lors de ses débuts en MLS

Il n’a fallu que quelques secondes à Lionel Messi pour que ses compétences inégalées brillent, un éclair d’éclat qui a couronné ses débuts mémorables en Major League Soccer.

Le but éblouissant de Messi à la 89e minute a aidé un Inter Miami transformé à battre les Red Bulls de New York 2-0 samedi soir et à mettre fin à une séquence de 11 matches sans victoire en championnat.

« Je me surprends à le regarder au lieu de m’occuper de ma mission », a déclaré le défenseur de Miami Kamal Miller. « C’est difficile de rester concentré quand on a une si grande présence. »

Messi est entré à la 60e minute avec l’ancien coéquipier de Barcelone Sergio Busquests. Miami avait pris l’avantage grâce à un but de Diego Gomez à la 37e minute dans une préparation lancée par Jordi Alba, un autre ancien de Barcelone lors d’une soirée où Miami a donné à six joueurs ses débuts en MLS.

Messi n’a cependant pas parlé aux journalistes après ses débuts en Major League Soccer, une violation des règles médiatiques de la ligue.

Messi a marqué à la 89e minute de la victoire 2-0 de l’Inter Miami contre les Red Bulls de New York samedi soir.

La porte-parole de Miami, Molly Dreska, a déclaré après le match que Messi n’était pas mis à la disposition des journalistes.

Dan Courtemanche, vice-président exécutif des communications de la MLS, a déclaré avant le match que Messi, comme tous les joueurs, devait être disponible pour les médias après les matchs.

Les fans ont applaudi lorsque Messi a commencé à s’échauffer trois minutes après le début de la seconde période, et un rugissement a éclaté lorsque l’entraîneur Tata Martino lui a fait signe d’enlever son pinny et de se diriger vers la bande centrale.

Messi, Busquets et Alba étaient une classe au-dessus des autres.

« C’est comme un simple instinct pour eux maintenant », a déclaré Miller. «Ils n’ont même pas besoin de penser où ils vont se retrouver. Ils savent où chacun veut le ballon.

Messi n’a pas réussi à marquer lors de ses débuts en Liga et en Ligue 1. L’attente était grande lorsque le septuple vainqueur du Ballon d’Or a décoché un coup franc de 21 mètres à la 88e minute, mais il a été bloqué par le mur défensif.

Après que Miami ait gardé le contrôle au milieu de terrain, Busquets a envoyé un centre à Alba juste à l’intérieur de la surface de réparation et, dos au sol et jambe gauche levée, Alba a utilisé le côté de son pied pour centrer le ballon vers Messi. La star de 36 ans a récupéré le ballon pour le garder du défenseur Peter Stroud, a dribblé sur sa droite et a adressé une passe entre Andrés Reyes et Daniel Edelman à l’Américain de 18 ans Benjamin Cremaschi.

Alors que le gardien Carlos Coronel se déplaçait pour couvrir son premier poteau, Cremaschi a battu le défenseur John Tolkin et a renvoyé le ballon à Messi. Il a sprinté vers le but et l’a laissé rebondir sur son pied gauche et entrer dans le filet non gardé à 3 mètres pour son 11e but en neuf matchs pour Miami toutes compétitions confondues.

« Plus rien ne me surprend de sa part », a déclaré Martino.

Des chants de « Nous voulons Messi ! » a commencé à la sixième minute et un fort « Mes-si ! « Mes-si ! » s’est répercuté tout au long de la 35e.

« Quand nous avons découvert qu’il ne commencerait pas, je m’attendais à ce qu’il y ait quelques fans en colère », a déclaré l’arrière droit de Miami DeAndre Yedlin. « Mais si j’étais un enfant ou un fan et que je venais, je voudrais aussi voir les plus grands joueurs de tous les temps, donc je ne peux pas leur en vouloir. »

Quarante-huit ans après que Pelé ait rejoint le New York Cosmos de la Ligue nord-américaine de football dans le but de relancer le football aux États-Unis, Messi a suivi David Beckham, Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović dans le but de rapprocher la MLS des ligues américaines les plus populaires.

Les rues autour du stade étaient bondées 2 heures et demie avant le match, remplies de dizaines de revendeurs et de vendeurs de maillots de Messi sans licence, et environ la moitié des supporters portaient des maillots des trois clubs de Messi et de l’équipe nationale argentine. Une diffusion simultanée du match était programmée sur un tableau vidéo à Times Square.

Une foule record de 26 276 personnes est arrivée à la Red Bull Arena lors de la première salle à guichets fermés des Red Bulls cette saison, et les billets de revente étaient cotés à plus de 1 000 $ avant le match.

(Avec les contributions des agences)