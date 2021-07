Lionel Messi de Barcelone « le plus grand et le meilleur de l’histoire »

L’attaquant brésilien Neymar a qualifié Lionel Messi de « plus grand et meilleur de l’histoire », après la finale de la Copa America de samedi où l’Argentine est arrivée en tête.

Neymar, qui a joué avec Messi à Barcelone entre 2013 et 2017 avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, a serré le capitaine argentin dans ses bras après la défaite 1-0 du Brésil au stade Maracana.

– Diffusez des matchs en direct et des rediffusions sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Neymar, qui ne faisait pas partie de l’équipe brésilienne qui a remporté la Copa America à domicile en 2019 en raison d’une blessure, a écrit sur les réseaux sociaux : « Perdre me fait mal, ça me fait mal… c’est quelque chose avec lequel je n’ai pas encore appris à vivre Quand j’ai perdu, je suis allé faire un câlin au plus grand et au meilleur de l’histoire que j’ai vu jouer.

« Mon ami et frère MESSI, j’étais triste et je lui ai dit : ‘Tu m’as battu.’ Je suis très triste d’avoir perdu. Mais ce gars est génial ! J’ai un grand respect pour ce qu’il a fait pour le football et surtout pour moi. JE DETESTE PERDRE !!! Mais profite bien de ton titre, le football t’attendait depuis ce moment ! FÉLICITATIONS HERMANO (frère). »

Il s’agissait du premier titre majeur de l’Argentine en 28 ans et a permis à Messi de remporter sa première compétition internationale après quatre défaites en finales majeures.

Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, a été élu joueur du tournoi après ses quatre buts et cinq passes décisives dans la compétition.

L’équipe d’Argentine a été accueillie en héros alors qu’elle arrivé à Buenos Aires en provenance de Rio de Janeiro Le dimanche soir.

La Copa America allait se dérouler en Argentine et en Colombie mais a été déplacée au Brésil par la CONMEBOL deux semaines avant le début du tournoi en raison de la pandémie de coronavirus.

Un Messi exalté a remercié « Dieu d’être argentin » et s’est souvenu de feu Diego Maradona dans un message émouvant qu’il a publié sur Instagram.

Messi a écrit: « Au Maracana et dans un classique contre le Brésil… Je ne peux pas être plus fier d’être le capitaine de ce groupe spectaculaire. Je dédie ce succès à ma famille qui m’a toujours donné la force de continuer, à mes amis que j’aime tant, à toutes les personnes qui nous soutiennent, notamment aux 45 millions d’Argentins qui ont eu si mal avec cette s- — virus, surtout à ceux qui les ont touchés de près.

« C’est pour vous tous. Et bien sûr, aussi pour Diego [Maradona], qui nous a assurément soutenu où qu’il soit. Merci mon Dieu pour tout ce que tu m’as donné et merci de m’avoir fait argentin !!! »