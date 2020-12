Lionel Messi a été condamné à une amende de 600 euros (720 $) pour avoir enlevé son maillot pour rendre hommage à Diego Maradona, a annoncé mercredi l’Association espagnole de football.

Le comité de la ligue de la fédération a infligé une amende au joueur argentin pour ses actions après avoir marqué dimanche la victoire 4-0 de Barcelone sur Osasuna dans le championnat espagnol.

Après une attaque de l’extérieur de la surface, Messi a retiré le bleu et bordeaux de Barcelone pour révéler le rouge et noir du maillot Maradonas de son passage chez Newells Old Boys. Messi a ensuite envoyé un baiser dans le ciel avec les deux mains en levant les yeux.

Après le match, Messi a publié une photo de son hommage à côté d’une ancienne image de Maradona dans le même maillot, ajoutant le message Adieu, Diego en espagnol. Maradona est décédée la semaine dernière à l’âge de 60 ans.

Le syndicat a également refusé de déclarer le carton jaune présenté à Messi pour avoir retiré son maillot et a condamné Barcelone à une amende de 180 euros (216 $).

Messi et le club peuvent faire appel des décisions.